Was gilt bei Telefonverkäufen? SRF-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner erklärt: Wer am Telefon oder an der Haustür etwas kauft, kann innerhalb 14 Tage vom Vertrag zurückzutreten, sofern der Kaufpreis über 100 Franken liegt. Der Widerruf sollte schriftlich, idealerweise per Brief erfolgen.

Was gilt bei mündlichen Verträgen? Liegt kein schriftlicher Vertrag vor, kann man die Firma auffordern, zu belegen, was genau vereinbart wurde – etwa durch eine Tonbandaufnahme des Verkaufsgesprächs. Wenn eine Firma behauptet, es sei ein Abo oder eine wiederkehrende Lieferung vereinbart worden, muss sie das beweisen.

Was, wenn Angehörige erst Monate oder Jahre später merken, was läuft? Die Verkäuferin oder der Verkäufer hat bei Telefon- oder Haustürverkäufen die Pflicht, die Kundin oder den Kunden über das Widerrufsrecht zu informieren – und muss das auch nachweisen können.

Wenn dieser Nachweis fehlt, beginnt die 14-tägige Widerrufsfrist gar nicht erst zu laufen. In solchen Fällen kann ein Widerruf theoretisch auch Monate oder sogar Jahre später noch möglich sein.