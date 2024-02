Saftige Him- und Erdbeeren sind auf der Packung des «Beeren Crunch»-Müeslis von Hersteller Familia abgebildet. «Das Foto und der Name implizieren ein Müesli mit vielen Früchten drin, dem ist aber nicht so: Nur gerade 1.7 Prozent Beeren sind im Müesli drin», regt sich ein Familia-Kunde auf. Andere Produkte enthalten mindestens 3 Prozent Beeren – also knapp doppelt so viele. Dies zeigt ein Augenschein des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» bei Detailhändlern.

«Espresso» ist an Ihrer Meinung interessiert Box aufklappen Box zuklappen Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen und schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Hersteller Familia schreibt, man könne die Produkte nicht eins zu eins vergleichen. «Bei der Entwicklung des Knuspermüeslis mit mehreren Komponenten geht es darum, ein geschmacklich ausgewogenes Produkt zu kreieren. Bislang liegen uns keine Feedbacks von Konsumentinnen oder Konsumenten vor, dass der Beeren-Geschmack nicht ausreichend ist.» Zudem ermögliche das Sichtfenster der Verpackung einen Einblick und man sehe, dass nicht ganze Erd- oder Himbeerstücke abgefüllt sind.

Einen grösseren Anteil an Beeren – mindestens 3 Prozent – haben verschiedene Müesli von Coop, Migros, Morga oder Zwicky. Am meisten Beeren enthält das «Berry Müesli» von My Müesli mit 6 Prozent, also mehr als dreimal so vielen Früchte wie das «Beeren Crunch».

Wenige Beeren sind besser als gar keine

Wer die Heidelbeeren im Prix Garantie Birchermüesli sucht, findet sie überhaupt nicht. Der Grund: Das Foto auf der Packung sei lediglich ein Serviervorschlag und auch so deklariert, sagt Coop. Dafür braucht man jedoch neben einer Lesebrille auch gleich noch eine Lupe.

Legende: Hier mit einem roten Kreis gekennzeichnet: Coop hat den Hinweis «Serviervorschlag» wirklich kaum wahrnehmbar versteckt. SRF

Am besten fahren Müesli-Fans, wenn sie ihren Beeren-Horizont öffnen und auch Weinbeeren akzeptieren: Je nach Marke liegt der Anteil bei bis zu 15 Prozent.