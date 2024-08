Das ist passiert: In der letzten Aktionswoche hatte Coop «Rindshackfleisch, Schweiz» im Angebot – mit 41 Prozent Rabatt. Im Aktionsprospekt wurde es mit dem «Suisse Garantie»-Label angepriesen. Allerdings: Das Fleisch stammte aus Deutschland und Österreich.

Es wurde lediglich in der Schweiz verarbeitet und verpackt. «Also eine wahre Mogelpackung», sagt eine Kundin dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Sie hat das als schweizerisch angepriesene Fleisch aus dem Ausland in zwei Filialen in der Zentralschweiz gesehen. SRF-Mitarbeitende sahen es in zwei Filialen im Raum Zürich.

Das steht im Gesetz: Für Produkte, die als «schweizerisch» oder mit der Herkunftsangabe «Schweiz» verkauft werden, gelten strenge Regeln: Die Swissness-Gesetzgebung setzt voraus, dass bei Schweizer Fleisch die Tiere den überwiegenden Teil des Lebens in der Schweiz verbracht haben müssen.

Allerdings gilt das nur für die Verpackung von Lebensmitteln. Dort darf beispielsweise nicht Schweiz draufstehen, wenn nicht Schweiz drin ist. Die Verpackung ist im Fall der Coop-Aktion zwar korrekt – dennoch ist die Auslobung als Schweizer Fleisch in der Werbung und am Kühlregal höchst fragwürdig.

Dafür steht «Suisse Garantie»: Besonders stossend ist, dass Coop im Aktionsprospekt behauptet, es handle sich um Fleisch mit dem «Suisse Garantie»-Label. Die Organisation bestätigt auf Anfrage, dass Fleisch mit dem Label zu 100 Prozent aus der Schweiz stammen muss.

Das sagt Coop: Die Detailhändlerin will sich nur schriftlich zur Aktion äussern. Eine Interviewanfrage von SRF wurde abgelehnt. Das Unternehmen schreibt, Aktionen würden mit einer längeren Vorlaufzeit geplant. Das gilt laut Coop auch für die Vorbereitung der Werbemittel: «In diesem Fall mussten wir aufgrund der nicht ausreichenden Verfügbarkeit kurzfristig auf Rindshackfleisch aus Österreich und Deutschland ausweichen. Die Auslobung im Aktionsmagazin sowie bei den Ladenwerbemitteln wurde bedauerlicherweise nicht korrigiert.»

Man wolle die internen Abläufe prüfen. Die Rückfrage, weshalb man nicht wenigstens die Filialen angewiesen habe, das falsch beschriftete Aktionsschild an den Kühlregalen nicht aufzuhängen, lässt Coop unbeantwortet.