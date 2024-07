Die Laufzeit hängt einerseits davon ab, wie stark der Hörverlust ist. Die gleiche Batterie hält bei einem leichten Hörverlust deutlich länger als bei einem hochgradigen.

Auch die Hörumgebung beeinflusst den Stromverbrauch: Dieser ist in einer ruhigen Atmosphäre kleiner als in einer lauten Umgebung. Das Streamen via Smartphone, TV oder Computer braucht zusätzlichen Strom.