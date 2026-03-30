Viele Lebensmittel gibt es inzwischen als «High-Protein-Variante». Aber ab wann darf ein Lebensmittel so vermarktet werden? Und brauchen wir überhaupt solche «High-Protein-Produkte»?

Das muss drin sein: Damit ein Lebensmittel als «High-Protein-Produkt», also reich an Eiweiss, vermarktet werden darf, müssen mindestens 20 Prozent der Kalorien aus Eiweiss stammen. Bestimmte Lebensmittel, etwa Hüttenkäse oder Linsen, enthalten von Natur aus viel Eiweiss. Andere Lebensmittel, beispielsweise Chips, Riegel oder Drinks, werden mit Eiweiss angereichert. Hier handelt es sich um hochverarbeitete Lebensmittel mit Zusatzstoffen, die nicht wirklich gesund sind. Oft sind solche Produkte auch teurer.

So viel Protein brauchen wir: Laut dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) liegt der Bedarf einer gesunden erwachsenen Person bei 0,8 Gramm Eiweiss pro Kilo Körpergewicht. Je nachdem kann der Bedarf laut BLV aber variieren. Hierbei sind etwa Lebensphasen entscheidend. So ist der Eiweissbedarf für Schwangere oder während der Stillzeit höher. Zudem nimmt der Proteinbedarf mit steigendem Alter zu. Ebenfalls einen höheren Eiweissbedarf haben Menschen, die viel Sport oder gar Spitzensport treiben.

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Für wen «High-Protein-Produkte» Sinn machen: Gemäss BLV können wir unseren Eiweissbedarf mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung problemlos abdecken. Zudem enthalten bereits viele Lebensmittel von Natur aus viel Eiweiss. «High-Protein-Produkte» können für Personen Sinn machen, die einen höheren Eiweissbedarf haben. Wer auf die nötige Proteinmenge kommen will, muss entsprechend genug Nahrung zu sich nehmen. Mit «High-Protein-Produkten» kann man den Eiweissbedarf unter Umständen mit einer geringeren Menge Nahrung abdecken.