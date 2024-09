Darum geht es: Panadol Extra ist ein Medikament, das dank der Kombination aus Paracetamol und Koffein besonders gut gegen Kopfschmerzen helfen soll. In der Schweiz kostet eine Packung mit 10 Tabletten je nach Anbieter etwa 10 Franken. Für das vergleichbare Produkt Panadol Plus bezahlt man im Ausland einen Bruchteil. Eine Familie aus dem Kanton Bern hat während ihrer Sommerferien in Holland eine Schachtel mit 48 Tabletten für rund 6 Euro kaufen können. «Wir fragen uns, warum eine so häufig verkaufte Tablette in der Schweiz so viel teurer sein kann», schreibt die Familie dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso».

Sind die beiden Produkte vergleichbar? Panadol Extra und Panadol Plus stammen aus der Küche des britischen Pharmakonzerns Haleon. Dieser schreibt auf Anfrage, man könne die Preise der beiden Produkte «nicht 1:1 miteinander vergleichen», denn sie würden sich in der Zusammensetzung unterscheiden. Tatsächlich sind einzelne Hilfsstoffe anders. Jedoch sind die Wirkstoffe identisch dosiert mit je 500 Milligramm Paracetamol und 65 Milligramm Koffein. Insofern ist ein Vergleich durchaus gerechtfertigt.

Wie begründet die Herstellerin den Preisunterschied? Haleon antwortet pauschal, dass sich die «Preisgefüge in einzelnen europäischen Ländern» teilweise stark unterscheiden würden und von verschiedenen Faktoren abhängig seien: «Unter anderem die Kaufkraft der Bevölkerung, das Marktumfeld und nicht zuletzt das allgemeine Preisniveau im jeweiligen Land.»

Was sagt der Preisüberwacher? Dass Medikamente in der Schweiz zu teuer sind, kritisiert der Schweizer Preisüberwacher regelmässig. In seinem Fokus stehen jedoch jene Medikamente, die von der Grundversicherung vergütet werden. Da Panadol Extra aber ein nicht kassenpflichtiges Medikament sei, könne der Preisüberwacher «kaum direkt eingreifen». Die Preisgestaltung sei in solchen Fällen dem Hersteller und den Verkaufsstellen überlassen. Die Antwort der Herstellerin zeige aber, dass die Preise in der Schweiz vor allem deshalb so hoch seien, «weil sich die Anbieter die hohe Zahlungsbereitschaft der Schweizer zunutze machen».

Was kann ich als Konsument, Konsumentin tun? Vergleichen, vergleichen, vergleichen! Der Preisüberwacher geht davon aus, dass in diesem Fall der Wettbewerb spielt: «Es gibt nämlich sehr viele Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff Paracetamol, sowie andere Schmerzmittel. Mit Dafalgan Extra / 65 mg gibt es sogar eine etwas günstigere Alternative mit der exakt gleichen Wirkstoffkombination.» Es könne sich auch lohnen, die Preise in verschiedenen (Online)-Apotheken und Drogerien zu vergleichen. Diese würden keiner Preisbindung unterliegen.