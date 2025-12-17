Der Onlinehändler setzt bei seinen Produkten angeblich auf Qualität. Beim Kundendienst ist das offenbar weniger wichtig. Kundinnen und Kunden berichten von massiven Lieferverzögerungen und nicht ausbezahlten Rückerstattungen.

Der Onlinehändler Lurosa verkauft über seine Schweizer Webseite Pfannen und Schneidbretter aus Titan und Edelstahl – «höchste Qualität zum besten Preis», heisst es dort. Günstig sind die Produkte nicht: Eine Titan-Pfanne kostet mit Rabatt um die 140 Franken – Schneidbretter gibt's zwischen 40 und 90 Franken.

Der Shop bietet zudem eine «Zufriedenheits-Garantie». Wer mit den gelieferten Produkten «aus irgendeinem Grund» nicht hundertprozentig zufrieden sei, bekomme eine vollständige Rückerstattung. Und im Moment sind offensichtlich zahlreiche Kundinnen und Kunden nicht zufrieden.

Lieferverzögerungen und Zweifel an Qualität

Sowohl beim SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» wie auch auf der Bewertungsplattform Trustpilot mehren sich die negativen Meldungen zum Lurosa-Shop. Ein Problem scheinen Lieferverzögerungen zu sein. Kundinnen und Kunden berichten von wochenlangem Warten, obwohl Lurosa eine Lieferung «in der Regel» innerhalb von drei bis vier Tagen verspricht.

Zudem bemängeln Kundinnen und Kunden, die Produkte erhalten haben, dass deren Qualität «miserabel» sei. Mehrere mutmassen, der Shop importiere wohl direkt aus China.

Passend zum Thema Onlineshopping Was Sie tun können, wenn Ihre Lieferung nicht kommt

Gegenüber SRF sagt eine Kundin von Lurosa, sie habe die negativen Bewertungen leider erst nach der Bestellung von vier Rüstbrettern gesehen: «Ich wollte dann sofort stornieren, doch der Shop teilte mir mit, das sei nicht mehr möglich, die Ware sei schon verschickt.» Immerhin: In der E-Mail von Lurosa heisst es, die Kundin könne die Küchenbretter «nach Erhalt gerne direkt [...] retournieren.» Sie erhalte den Kaufbetrag «umgehend zurück».

Das war Mitte Oktober. «Ich habe die Bretter dann erhalten und ungeöffnet zurückgesendet», so die Kundin. «Seither warte ich auf die Rückerstattung.» Ihre Nachfragen dazu seien irgendwann nicht mehr beantwortet worden.

Keine offizielle Reaktion von Lurosa

Der Shop hat seinen Sitz laut Handelsregister in Muhen (AG). Als Kontakt ist auf der Webseite eine E-Mail-Adresse angegeben. Anfragen würden in der Regel innerhalb von 48 Stunden beantwortet, heisst es. SRF hat Lurosa über diese E-Mail-Adresse innerhalb von zwei Wochen drei Mal angeschrieben und mit den Vorwürfen konfrontiert. Bis Redaktionsschluss ist keine Antwort eingetroffen.

Wir betreiben ein eigenes Lager in der Schweiz.

Interessant ist: Auf negative Google-Rezensionen hat das Unternehmen in der Vergangenheit teilweise äusserst höflich reagiert. Die Schreibenden werden dort mit einem «Grüezi» vom Lurosa-Team begrüsst. Das Unternehmen bestreitet unter anderem den Vorwurf, Produkte direkt aus China zu importieren: «Wir betreiben ein eigenes Lager in der Schweiz und versenden sämtliche Bestellungen ausschliesslich von dort aus.»

Und auch zur Qualität äussert sich Lurosa auf Google – zum Beispiel zu Kratzspuren nach kürzester Zeit: Diese seien kein Qualitätsmangel, sondern ein normales Merkmal: «So bleibt das Messer länger scharf.»