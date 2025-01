Viele Coop-Kundinnen und -Kunden geraten beim Self-Checkout fast jedes Mal in die Stichprobe. Coop äussert sich nicht.

Das ist passiert: Coop scheint die Kontrollen an den Self-Checkout-Kassen verstärkt zu haben. Nach einem entsprechenden Bericht des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» haben sich Dutzende Coop-Kundinnen und -Kunden bei der Redaktion gemeldet, die das bestätigen: «Mich hat es neunmal in Folge getroffen», so ein Kunde aus dem Zürcher Weinland. Und eine Kundin aus dem Baselbiet wird «bei jedem Wocheneinkauf» kontrolliert.

Worüber ärgern sich die Kundinnen und Kunden? Die Self-Checkout-Kassen sind laut Coop «für den schnellen Einkauf gedacht». Man spare Zeit damit. Gerät man jedes Mal in eine Kontrolle, ist dieses Versprechen hinfällig. Allerdings: Nicht alle Betroffenen ärgern sich. Angesichts zunehmender Diebstähle (siehe unten) äussern zahlreiche Kundinnen und Kunden gegenüber SRF Verständnis für schärfere Kontrollen im Detailhandel.

Das sagt Coop: Auf erneute Anfrage von SRF verweist die Medienstelle abermals auf «sicherheitsrelevante Aspekte», zu denen sich das Unternehmen nicht detailliert äussere. In einer ersten Stellungnahme hatte Coop erklärt, die Stichproben an den Self-Checkout-Kassen funktionierten nach dem Zufallsprinzip.

Massnahmen bei den Discountern: Offener kommunizieren in diesem Zusammenhang Aldi und Lidl. Gegenüber der Westschweizer Zeitung «24 Heures» bestätigten die Discounter, Massnahmen ergriffen zu haben gegen zunehmende Diebstähle. Aldi gab an, es handle sich um einen zeitlich begrenzten Test. Man wolle damit analysieren, wie viele Diebstähle durch Stichprobenkontrollen aufgedeckt, bzw. verhindert werden.

Diebstähle nehmen zu: In der Schweiz steigt die Zahl der Ladendiebstähle an. Das zeigt die Kriminalstatistik des Bundes. Gemäss dieser wurden 2023 gut 24'000 Ladendiebstähle verzeichnet. Das entspricht einer Zunahme von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Fachleute sehen moderne Ladendesigns mit grossflächigen Ein- und Ausgängen und Selbstbedienungskassen als einen Faktor, der Ladendiebstähle begünstigt.