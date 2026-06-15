Darum geht's: Seit rund acht Jahren wohnt eine Frau mit ihrer Familie in einer Dreizimmerwohnung im Zürcher Seefeld. Besitzerin der Liegenschaft ist die Helvetia Immobilien. Weil die Familie umzieht, hat sie die Wohnung fristgerecht auf den Sommer hin gekündigt. Als die Frau das Wohnungsinserat sieht, ist sie überrascht. Bisher betrug die Bruttomiete 2248 Franken. Nun ist die Wohnung für 3980 Franken ausgeschrieben. Das sind 1732 Franken mehr und eine Mietzinserhöhung von 77 Prozent.

Das sagt Helvetia Immobilien: Bei Wiedervermietungen werde geprüft, inwiefern der bisherige Mietzins dem orts- und quartierüblichen Niveau entspreche, schreibt Helvetia Immobilien auf Anfrage. Bei einem Mieterwechsel werde der Mietzins entsprechend angepasst. Die Liegenschaft befinde sich an Toplage und nahe dem Zürichsee. Dort seien die Mietpreise in den letzten Jahren stark gestiegen, schreibt die Helvetia. Daher könne die Mietzinsanpassung nach längerer Zeit ohne Mieterwechsel höher ausfallen.

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Das sagt der Mieterinnen- und Mieterverband Zürich: Solch starke Erhöhungen der Mieten seien eine neue Tendenz, aber kein Einzelfall, heisst es vom Mieterverband. Gerade institutionelle Vermieter wie Versicherer und Pensionskassen versuchten, die Mieten bei einem Mieterwechsel heutzutage rascher an die sogenannten Marktmieten anzugleichen. Mieterhöhungen von über 40 Prozent oder wie in diesem Fall über 70 Prozent seien die Folge. Gerade in Gebieten, wo die Mieten bereits hoch seien, etwa in der Stadt Zürich, könne man dies beobachten.

Das können Betroffene tun: Erkundigen Sie sich nach der Unterzeichnung des Mietvertrags bei der Verwaltung nach dem alten Mietzins. Ab Einzug in die neue Wohnung hat man 30 Tage Zeit, um zu reagieren und den Anfangsmietzins anzufechten. Mieterhöhungen von 10 bis 20 Prozent bei einem Mieterwechsel sind laut dem Mieterinnen- und Mieterverband in Ordnung, immer abhängig davon, wie lange der letzte Mieterwechsel zurückliegt. Mietzinsanfechtungen können komplex sein, es empfiehlt sich daher, Hilfe zu suchen, etwa beim Mieterverband.