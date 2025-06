Worum geht es? Die Migros erneuert die Verpackungen ihrer Nudel-Hausmarke. Ein Migros-Kunde aus Davos hat die alte und neue Zutatenliste der Krausnudeln verglichen. Diese isst er seit Jahren gern. Resultat. «Fett, Eiweiss, Ballaststoffe, Kohlenhydrate etc.: aufs Gramm genau identisch.» Deshalb irritiert ihn eine zweite Veränderung: «Warum um Himmels Willen hat nun die Angabe der Kochzeit von 8 bis 1 0 Minuten auf 6 bis 8 Minuten geändert? Das ist doch nicht logisch.»

Legende: Die beiden Verpackungen im Vergleich: Bei der alten Verpackung (links) wird eine Kochzeit von 8 bis 10 Minuten empfohlen, bei der neuen Verpackung sind es nur noch 6 bis 8 Minuten. SRF

Was steckt hinter den kürzeren Kochzeiten? Das will das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» von der Migros-Medienstelle wissen. «Wir überprüfen aktuell alle Kochzeiten der Nudeln. In der Vergangenheit waren diese teilweise zu lang angegeben, weshalb einige Pasta-Formen bei den empfohlenen Zeiten verkocht waren. Deshalb haben wir die Kochzeiten nun angepasst und verkürzt.» Migros-Kinder müssen also umlernen.

Gab es denn Reklamationen aus der Kundschaft? Die Migros schreibt, dass sie ihre Rezepte sowie die Angaben auf den Verpackungen regelmässig überprüfe. «Dies gehört zu unseren täglichen Aufgaben, insbesondere da wir eigene Verarbeitungsbetriebe betreiben.» Anpassungen würden auf internen Bewertungen basieren, «wobei das Feedback unserer Kundschaft eine ebenso zentrale Rolle spielt.» Möglich also, dass einzelne Kundinnen und Kunden die bisherigen Angaben angezweifelt hatten.

Wie entscheidend sind die Angaben auf den Packungen? Die Migros relativiert die angegebenen Kochzeiten. Es sei zu beachten, «dass auch der Luftdruck und der Ort, an dem die Pasta gekocht wird, Einfluss auf die Garzeit haben können.» Man könne die Krausnudeln natürlich weiterhin 10 Minuten kochen, wenn man sie so lieber möge.