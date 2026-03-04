Die dänische Ladenkette Flying Tiger Copenhagen nimmt ein Tee-Set für Kinder und ein Trinkglas umgehend aus dem Verkauf und startet einen Rückruf.

Laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV kann bei beiden eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Beim Tee Set für Kinder «Tea Set Metal» können sich Kleinteile lösen und es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr. Das BLV empfiehlt das betroffene Produkt nicht mehr zu verwenden.

Legende: Kinder sollten nicht mehr mit dem Tee Set spielen. Flying Tiger Copenhagen

Im Trinkglas «Single Flowers mixed colors: 220 ml» wurde ein zu hoher Blei- und Cadmiumgehalt festgestellt. Auch hier rät das BLV davon ab, das Glas weiterhin zu verwenden.

Legende: Das Trinkglas nicht mehr verwenden – das der Rat des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit. Flying Tiger Copenhagen

Auch das dänische Unternehmen selbst rät von einer weiteren Verwendung der beiden Produkte ab – entsprechende Mitteilungen finden sich bereits seit Januar 2026 auf der Internetseite des Unternehmens. Die Produkte sind aus dem Verkauf genommen worden.

Konsumentinnen und Konsumenten, die die Produkte gekauft haben, können diese gemäss der Mitteilung in die nächste Filiale des Unternehmens zurückbringen und bekommen den vollen Kaufpreis erstattet.