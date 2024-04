Im Netz kursieren weiterhin unzählige dieser betrügerischen Inserate mit Prominenten-Fotos und -Filmaufnahmen. Dagegen anzukämpfen, kommt für Polizei, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, aber auch für Betroffene einer Sisyphus-Arbeit gleich.

Gelegentlich gelingt es, mittels einer Abmahnung, einer Anzeige oder einer Klage vor Gericht einen Fake zum Verschwinden zu bringen, doch es tauchen immer wieder neue auf. Da die Verantwortlichen dieser Masche sowie grosse Plattformen wie Meta oder Google in der Regel im Ausland sitzen, gestalten sich die Ermittlungen schwierig und verlaufen nicht selten im Sand. Es sei aber möglich, in der Schweiz bei einem Gericht Klage einzureichen, sagt der Anwalt und Experte für Recht im digitalen Raum, Martin Steiger. Zum Beispiel gegen Meta wegen Mitwirkung bei einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung. In der Regel melde sich dann erfahrungsgemäss ein Schweizer Rechtsvertreter des Konzerns. Dieser Weg sei aber für die meisten Betroffenen zu aufwendig.

Das Westschweizer Fernsehen RTS hat kürzlich Klage eingereicht wegen Identitätsmissbrauch bei zwei Moderatoren. Auch die Rechtsabteilung des SRF versucht, mit verschiedenen Massnahmen gegen die Betrugsmasche und den Bildmissbrauch seiner Moderatorinnen und Moderatoren vorzugehen. Bei der Cybercrimepolice, eine auf Internetkriminalität spezialisierte Einheit der Kantonspolizei Zürich, empfiehlt man in solchen Fällen auf Anfrage von «Espresso» ausdrücklich eine Anzeige wegen Identitätsmissbrauchs.