Derzeit sind offenbar wieder mehr Fake-Jobangebote im Umlauf. Dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» wurden seit Anfang Juni mehrere entsprechende Fälle gemeldet. In Whatsapp-Nachrichten versprechen Gauner lukrative Arbeit. Sie suchten etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Produkte zu bewerten. «Dies ist eine unkomplizierte Aufgabe», heisst es in einer solchen Nachricht, die eine SRF-Userin erhalten hat. Der Tageslohn liege bei bis zu 700 Franken – dies wären also rund 14'000 Franken pro Monat. Am besten ignorieren Sie solche Nachrichten und blockieren den Absender.