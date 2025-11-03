Zusammen mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat ruft Rowenta drei Geräte zurück. Beim Akku besteht Brandgefahr.

Diese Rowenta-Staubsauger sollten Sie nicht mehr benutzen

Wer einen Akku-Staubsauger der Marke Rowenta besitzt, sollte diesen möglicherweise nicht mehr benutzen. Drei verschiedene Modelle der Reihe X-Force Flex werden zurückgerufen. Beim Akku besteht Brand- und entsprechend Verbrennungsgefahr, wie es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Starkstrominspektorats (Esti) heisst. Die Geräte sollen nicht mehr benutzt werden. Der Akku werde kostenlos ersetzt.

Hier geht es zur offiziellen Mitteilung

Welche Modelle sind betroffen?

Es geht um alle X-Force-Modelle 15.60 und 14.60. Laut Esti wurden in der Schweiz die drei folgenden Modelle vertrieben:

X-Force Flex 15.60 Animal, EAN 3221616034303, Referenznummer RH99F1WO

X-Force Flex 14.60 Auto Aqua, EAN 3221616059832, Referenznummer RH99C0WO

X-Force Flex 14.60 Auto Animal, EAN 3221616004573, Referenznummer RH9958WA

Legende: X-Force-Flex-Modelle sind betroffen Screenshot Medienmitteilung ESTI

Ob Ihr Akku-Staubsauger betroffen ist, können Sie auf der Internetseite von Rowenta prüfen.