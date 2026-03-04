Szenario 1: Lauschangriff

Viele Headsets lassen es zu, dass sich mehrere Geräte mit ihnen verbinden. So könnte jemand ein fremdes Headset als Wanze nutzen und mithören, was im Büro rund um dieses Headset gesprochen wird.

In einer Bank zum Beispiel werden regelmässig Insider-Informationen besprochen, zum Beispiel über einen bevorstehenden Merger, mit der sich am Finanzmarkt Geld machen liesse.

Szenario 2: Schatten-Tastatur

Eine kabellose Tastatur verbindet sich mit dem Computer mittels einem «Dongle», einem kleinen USB-Stick. Ein Angreifer könnte aus einer Entfernung von bis zu 100 Metern seine eigene Tastatur mit dem Computer verbinden und schädliche Befehle ausführen.

So könnte jemand zum Beispiel eine kritische Infrastrukur wie unsere Wasser- oder Stromversorgung mit Schadsoftware infizieren.

Szenario 3: Geheimer Konferenzteilnehmer

Über Konferenzsysteme werden Slides und Teambesprechungen aufgenommen und an den Computer geschickt. Ist diese Kommunikation nicht richtig verschlüsselt, kann jemand in der Nähe mithören und -schauen.

So könnten zum Beispiel Betriebsgeheimnisse in die Hände von Industriespionen fallen.

Szenario 4: Die Tastatur als Spion

Bei einigen Geräten lässt sich eigene Software einspielen. Dazu braucht ein Angreifer für kurze Zeit Zugang zum Gerät – er oder sie könnte sich zum Beispiel als Reinigungskraft oder Besucher ausgeben.

Ist die schädliche Software installiert, kann die Tastatur zum Beispiel alle Tastaturanschläge an die Angreifer senden – vom Passwort bis zum vertraulichen E-Mail können diese nun ganz einfach mitlesen.