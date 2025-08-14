Darum geht es: In der Schweiz arbeiten tausende Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland. Dafür müssen die Schweizer Behörden zuerst ihre Diplome anerkennen. Doch derzeit stauen sich die Anträge. Bis zu sechs Monate müssen die ausländischen Medizinerinnen und Mediziner auf eine Zulassung warten. Einer der Hauptgründe: Die Behörde, welche die Diplome bewilligt, kämpft mit personellen Engpässen.

Ausländische Ärzte sind meist aus Deutschland Box aufklappen Box zuklappen Im vergangenen Jahr haben in der Schweiz über 42'000 Ärztinnen und Ärzte gearbeitet. Rund 41 Prozent haben ihr Medizinstudium im Ausland abgeschlossen, wie eine Statistik des Ärzteberufsverbands FMH zeigt. Die meisten ausländischen Ärztinnen und Ärzte stammen aus Deutschland (49 Prozent).

Spitalverband schlägt Alarm: Der Stau sei für die Gesundheitsversorgung problematisch, warnt H+, der Verband der Schweizer Spitäler. In Spitälern sowie Kliniken fehlten schon heute Fachkräfte. Die Verzögerung bei der Diplom-Überprüfung verschärfe diese Engpässe zusätzlich: «Stellen können nicht besetzt werden, was die Versorgungssicherheit gefährdet», sagt der stellvertretende Leiter des Verbands, Aurel Köpfli. H+ fordert, dass die Bearbeitungszeit höchstens zwei bis drei Monate dauern solle.

Die Erfahrungen der Spitäler: Das Kantonsspital St. Gallen schreibt auf Anfrage des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso», vereinzelt müssten Patienten auf spezielle, nicht dringende Operationen länger warten. Die anderen angefragten Spitäler berichten nicht von zusätzlichen Wartezeiten oder Verschiebungen. Wegen der fehlenden Zulassungen könnten Ärztinnen und Ärzte jedoch nicht wie geplant zu arbeiten beginnen. Die Berner Insel-Gruppe, zu welcher das Inselspital gehört, schreibt: Andere Mitarbeiter müssten deshalb einspringen. Für die Teams sei dies eine zusätzliche Belastung.

Gruppenpraxen warnen ebenfalls: Auch die Gemeinschaftspraxen ärgern sich über den Engpass bei der Diplom-Anerkennung. Ärztinnen und Ärzte fehlten, was sich auf die Wartezeiten auswirkten, schreibt die grosse Schweizer Unternehmensgruppe Medbase. Auch Sanacare betreibt zahlreiche Gruppenpraxen in der Schweiz. Sie könnten zeitweise keine neuen Patientinnen und Patienten aufnehmen, weil Stellen infolge der Bürokratie-Verzögerung unbesetzt blieben.

Situation ist für Mediziner schwierig Box aufklappen Box zuklappen Der Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte findet die Verzögerungen «problematisch». Für die betroffenen Ärztinnen und Ärzte sei die Situation nicht zuletzt finanziell belastend. Um die Patientensicherheit zu gewährleisten, sei eine zuverlässige Überprüfung der Dossiers jedoch wichtig.

So kam es zum Stau: Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) stieg die Zahl der Gesuche für die Anerkennung ausländischer Arztdiplome zuletzt unerwartet an. Eine Kommission prüfe jedes Dossier einzeln, was sehr aufwändig sein könne. Bei mehr Gesuchen dauert die Überprüfung folglich länger. Dazu seien unvorhergesehene personelle Ausfälle gekommen, schreibt das BAG. Aufgrund von Sparmassnahmen hätten sie kurzfristig kein zusätzliches Personal einstellen können.

Weniger Stau als Ziel: Das BAG schreibt, es arbeite mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Gemeinsam mit der Kommission würden die Prozesse vereinfacht und mehr und mehr digitalisiert. Auch seien jetzt zusätzliche Leute im Einsatz, wie der «Blick» bereits berichtet hat. Der Bund erwartet, den Rückstand bis Ende Jahr aufholen zu können. Das zuständige Gremium soll die Dossiers dann in weniger als drei Monaten bearbeiten können.