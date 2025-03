Eine Mietzinskaution ist eine Sicherheit in Form eines Depots, welches Mieterinnen und Mieter bei Abschluss eines Mietvertrags dem Vermieter hinterlegen. Dies als Sicherheit, z.B. bei Mietrückständen, offenen Nebenkostenabrechnungen oder Schäden an der Wohnung. Der Vermieter bestimmt, wo die Mietkaution hinterlegt wird. In der Regel ist es ein Sparkonto oder Sperrkonto bei einer Bank. Die Höhe der Kaution darf bei Mietwohnungen maximal drei Bruttomietzinse betragen.