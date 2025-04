Darum geht es: Viele Mieterinnen und Mieter wundern sich über eine Rechnung von UPC. Darin werden sie aufgefordert, für einen Kabelanschluss zu bezahlen, den sie gar nicht nutzen. Es geht um 120 Franken für das erste Quartal 2025. «Mich hat das irritiert», sagt eine Betroffene dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Der Anruf beim Kundendienst brachte dann Klarheit: «Man sagte mir, ich hätte die Rechnung fälschlicherweise erhalten, sie werde storniert.» Der Beobachter hat über einen vergleichbaren Fall aus Thun berichtet.

Was ist passiert? UPC gehört zur Telekomanbieterin Sunrise. Diese erklärt das Problem auf Anfrage damit, dass in den entsprechenden Fällen die Vermieter der jeweiligen Liegenschaft «die Direktverrechnung der Kabelanschlussgebühren an die Mietparteien eingeleitet» habe. Das betrifft also grundsätzlich jene Mietenden, die über einen aktiven Kabelanschluss verfügen. Bei der Erfassung der Rechnungsadressaten sei es zu einem Fehler gekommen, so Sunrise: Mieterinnen und Mieter ohne aktiven Kabelanschluss hätten die Rechnung eigentlich nicht erhalten sollen. «Wir entschuldigen uns für die damit entstandenen Unannehmlichkeiten.»

Wie viele Betroffene gibt es? Eine konkrete Zahl will Sunrise in diesem Fall nicht nennen und spricht von «einigen Fällen». Es ist aber davon auszugehen, dass jeweils per Ende Jahr viele Liegenschaftsverwaltungen die Bezahlung der Kabelanschlussgebühren an ihre Mieterschaft übergeben. Insofern handelt es sich kaum um Einzelfälle. Für Sunrise ärgerlich ist, dass beim jetzigen Rechnungsversand das Begleitschreiben zur Rechnung häufig gefehlt hat. Das dürfte für zusätzliche Anfragen beim Kundendienst gesorgt haben.

Ich habe die Rechnung auch erhalten – was muss ich tun? Falls Sie den Kabelanschluss nutzen und die Gebühren dafür bisher über die Nebenkostenabrechnung bezahlt haben, dann ist die Rechnung zu bezahlen. Grundsätzlich hätten Sie im Vorfeld von Ihrer Verwaltung über den Wechsel informiert werden sollen. Wenn Sie den Anschluss nicht nutzen oder wenn er plombiert ist, können Sie die Rechnung ignorieren: Sunrise versichert, es komme allenfalls noch eine Mahnung, danach werde der entsprechende Kabelanschluss auf «inaktiv» gesetzt.

Brauche ich den Kabelanschluss überhaupt? Nicht zwingend. Wenn Sie Internet und Fernsehen über Glasfaser nutzen, dann können Sie sich die Gebühren sparen. Oft werden diese in Mietverhältnissen mit der Nebenkostenabrechnung bezahlt. Informieren Sie sich bei Ihrer Verwaltung. Wie Sie vorgehen, um nicht mehr für den Anschluss zu bezahlen, zeigt der Mieterinnen- und Mieterverband. Allgemeine Informationen zum Kabelanschluss gibt es auch auf der Seite des Vergleichsdienstes Dschungelkompass.