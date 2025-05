Planen Sie einen Badeurlaub in der Karibik? Oder zieht es Sie während der Sommerferien vielleicht in den kühlen Norden? Egal welche Destination: Eine Reise im Internet selbst zu buchen ist heute mit ein paar Klicks einfach möglich. Dabei können Konsumentinnen und Konsumenten den Flug, das Hotel und das Mietauto separat organisieren.

Doch sobald während den Ferien Schwierigkeiten auftauchen, sind Solo-Bucher im Nachteil. Wer hingegen auf eine Pauschalreise setzt, fährt besser. Bei einem solchen Trip haftet das Reisebüro, sagt der Reiserechtsexperte Reto Ineichen: «Der Veranstalter muss dafür sorgen, dass alles klappt.»

Wenn schon die Anreise nicht klappt

Ein Beispiel: Wenn sich der Flug verspätet, muss das Reisebüro dies mit dem Hotel koordinieren. Haben Sie jedoch alles gebucht, müssen Sie sich selbst um eine Lösung kümmern.

Auch bei Unwettern sind Pauschalreisende besser abgesichert. Muss das Reisebüro die Ferien absagen, haben die Kundinnen und Kunden das Recht, ihr Geld zurückzuerhalten. Dies trifft laut Ineichen zwar auch bei Einzelbuchungen zu: «Dort muss ich als Kunde jedoch mit jedem einzelnen Leistungsträger separat verhandeln.» Betroffene müssten darauf hoffen, dass die verschiedenen Anbieter ihnen entgegen kommen.

Legende: Auf den Werbefotos gibt es einen Swimmingpool, in Realität nicht? Die Wahl des Hotels überzeugt nicht immer. KEYSTONE/Walter Bieri

Für Frust in den Ferien sorgen können auch Mängel in der Unterkunft: Hat das Hotel anders als versprochen doch keinen Swimmingpool? Ist das Zimmer viel kleiner als auf den Fotos? «Können solche Mängel nicht behoben werden, haben Kundinnen und Kunden einen Preisnachlass zugute», sagt Ineichen.

Melden Sie Mängel sofort Box aufklappen Box zuklappen Wenn Sie sich erst nach der Reise über die Defizite beschweren, ist es zu spät. Melden Sie Mängel deshalb unverzüglich und dokumentieren Sie diese auch.

Wer das Hotel in Griechenland, Spanien oder Südostasien als Einzelleistung gebucht hat, muss selbst mit dem Anbieter vor Ort diskutieren. Seinen Anspruch so geltend zu machen, könne schwieriger sein als bei einer Pauschalreise: Hier können sich Kundinnen und Kunden an ihr Reisebüro in der Schweiz wenden.

Mehr Spielraum dank Individualreise

Während Reisebüros bei der Sicherheit Vorteile bieten, sorgt eine individuelle Buchung für mehr Flexibilität. Kundinnen und Kunden müssen sich nicht an vorgefertigte Angebote halten. «So kann man eine Reise buchen, die sonst als Kombination gar nicht möglich wäre», sagt Reto Ineichen.

Wenn jemand ein Land bereits kenne und spezielle Wünsche habe, sei eine Individualreise empfehlenswert. Wer hingegen ein neues Land erkunden möchte, profitiere meist von einer Pauschalreise mit organisierten Rundreisen.

Ob man eine Pauschalreise im Internet bucht oder persönlich in einem Reisebüro, spielt laut Ineichen keine Rolle. Entscheidend sei, dass Kundinnen und Kunden mindestens zwei touristische Dienstleistungen buchen – also beispielsweise den Flug und das Hotel. Erst dann gilt es als Pauschalreise.

«Espresso» ist an Ihrer Meinung interessiert Box aufklappen Box zuklappen Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen und schreiben Sie uns Ihre Meinung!