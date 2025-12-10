Bei einer Kontrolle von Edelmetallhändlern in der Stadt Zürich im November ist jeder zweite hängengeblieben: Sechs der 13 kontrollierten Betriebe haben laut Kantonspolizei Zürich gegen Gesetze und Pflichten verstossen. So hätten beispielsweise Bewilligungen gefehlt, oder in einem Fall habe der Händler eine nicht geeichte Waage benutzt. Alle beanstandeten Betriebe haben nun eine Strafanzeige am Hals, oder sie mussten ihre Bewilligung der eidgenössischen Edelmetallkontrolle sofort abgeben.

«Espresso» ist an Ihrer Meinung interessiert Box aufklappen Box zuklappen Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen und schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Das rät die Polizei

Die Kantonspolizei Zürich empfiehlt Gold, Schmuck und andere Wertgegenstände an autorisierte und vertrauenswürdige Händler zu verkaufen. Händler müssen für den Edelmetallankauf bei der Eidgenössischen Edelmetallkontrolle registriert sein. Die aktuelle Liste ist hier einsehbar.

Damit Sie Altgold nicht unter Wert verkaufen, holen Sie am besten Konkurrenzangebote ein. Lassen Sie sich beim Verkauf nicht unter Druck setzen und verlangen Sie eine Quittung. So können Sie sich vor Betrug schützen.