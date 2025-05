Darum geht es: Das Heuschnupfen-Medikament Bilaxten gibt es sowohl für Erwachsene, als auch in einer tiefer dosierten «Kids»-Variante. Ein Vater, der beide Präparate kennt, wundert sich über deren Preise: Tabletten für Erwachsene kosten in der 30-Stück-Packung 11.90 Franken. 30 Tabletten für Kinder sind wesentlich teurer, obwohl sie nur halb so viel Wirkstoff enthalten. Sie kosten 17.65 Franken. In seiner Apotheke habe man ihm den absurden Preisunterschied nicht erklären können, schreibt er dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso».

Was sind die Hintergründe? Seit 2023 sind für Erwachsene günstige Generika von Bilaxten von anderen Herstellern zugelassen. Dazu muss man wissen: Patientinnen und Patienten bezahlen grundsätzlich einen höheren Selbstbehalt, wenn sie sich – auf Rezept – für ein Originalpräparat entscheiden, obwohl es deutlich günstigere Alternativen in Form von Generika gibt.

Wie erklärt die Herstellerin den Preisunterschied? Die A. Menarini GmbH, Herstellerin des Originalmedikaments, wollte vermeiden, dass ihre Kunden den höheren Selbstbehalt bezahlen müssen, schreibt sie auf Anfrage von SRF. Daher habe man die Preise für die Erwachsenen-Packungen um rund 20 Prozent gesenkt. Für Bilaxten Kids gibt es bislang keine Generika und entsprechend auch keinen Druck, dessen Preis zu senken.

Gibt es weitere Gründe? Ja. Entscheidend für den Preis von Medikamenten ist auch der sogenannte Vertriebsanteil. Gemeint sind damit Logistikkosten, etwa in Apotheken oder Spitälern. Beim Vertriebsanteil gelten klare Regeln, die sich je nach Abgabekategorie unterscheiden. Es kommt also darauf an, ob ein Medikament verschreibungspflichtig oder rezeptfrei erhältlich ist.

Was hat das mit dem Heuschnupfen-Medikament zu tun? Ausschlaggebend ist die Abgabekategorie: Bilaxten für Erwachsene ist auch rezeptfrei in Apotheken erhältlich, während Bilaxten für Kinder verschreibungspflichtig ist. Insofern gibt es unterschiedliche Vertriebsanteile, was in diesem konkreten Fall den Preis von Bilaxten Kids zusätzlich erhöht.

Sinkt der Preis für die Kinder-Variante auch noch? Im Moment sieht es nicht danach aus. Die Herstellerin A. Menarini GmbH lässt die konkrete Frage zwar unbeantwortet, sagt aber, dass Bilaxten Kids weniger rentabel sei. Man werde dennoch weiterhin in Forschung und Entwicklung der Kinder-Variante investieren.

Ist das ein Einzelfall oder gibt es weitere Beispiele? Genaue Zahlen kann das zuständige Bundesamt für Gesundheit nicht nennen. Es geht aber davon aus, dass Fälle wie jener von Bilaxten eher die Ausnahme sind und selten vorkommen.