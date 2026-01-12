Im Paket eines Online-Händlers war nebst der bestellten Ware auch ein Ehering. Dieser ist nun wieder «daheim».

Auf dem Online-Marktplatz Etsy gibt es Dinge aus aller Welt zu kaufen. Insbesondere finden sich dort selbstgemachte Sachen wie Schmuck, Kleider oder auch Kunstgegenstände.

Eine Kundin bestellt allerdings weder Schmuck noch Kunst, sondern Zubehör für ein Wohnmobil – unter anderem Getränkehalter und Aufhänge-Haken, hergestellt mit einem 3D-Drucker. Die Bestellung kommt, und als die Kundin und ihr Mann die Schachtel entsorgen wollen, stellen sie fest: Da ist noch etwas drin. Ein goldener Ring mit einer Gravur auf der Innenseite: «Stephi 18.06.2025» steht dort. «Für uns war klar, das muss ein Ehering sein – und der muss unbedingt zu seinem Besitzer zurück», so die Kundin gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso».

Legende: Dieser Ring landete mit einer Online-Bestellung aus Versehen in der Schweiz. Sein Besitzer ist in Deutschland im Raum Düsseldorf daheim. ZVG

Die Kundin meldet sich zunächst bei Etsy, doch von dort kommt keine Reaktion. Deshalb meldet sie sich bei SRF: «Seht ihr eine Möglichkeit, wie der Ring zum Besitzer zurückkommt?»

Ring ist beim Einpacken vom Finger gerutscht

Schnell wird klar: Das Wohnmobil-Zubehör aus dem 3D-Drucker stammt von einer Firma, die in der Nähe von Düsseldorf daheim ist. Zwischen Weihnachten und Neujahr nimmt das Telefon dort allerdings niemand ab, also meldet sich SRF per Mail mit der Frage: «Wissen Sie, wem dieser Ring gehört?»

Wir sind überglücklich!

Keine zehn Minuten später meldet sich der Chef per Telefon. Er sei gerade in den Ferien: «Ich sitze hier mit meiner Frau im Camper und die heult vor Glück.» Seit etwa vier Wochen vermisse er seinen Ehering. «Der sass etwas locker und ich hab' mir noch gedacht, dass ich ihn vermutlich bei einer Bestellung mit eingepackt habe.» Dass er nun wieder aufgetaucht sei, «ist ein nachweihnachtliches, super Geschenk».

Per Lieferdienst und gut versichert zurück

Auch die Finderin freut sich: «So cool, dass die Suche geklappt hat.» Der Ring geht nun mit einem Lieferdienst und gut versichert zurück nach Deutschland. Die Kosten dafür übernimmt der Besitzer. Lässt er den Ring nun vielleicht etwas enger machen? «Ja, das steht tatsächlich auf dem Programm.»