Medikamente kaufen – kein Problem, ab in die nächste Apotheke. Nur: Nicht jedes Medikament ist auch in jedem Kanton zugelassen. Vitamin C 1000 mg der Firma Burgerstein zum Beispiel kann man nur im Kanton Appenzell Ausserrhoden kaufen. Auch eine Onlinebestellung ist nicht möglich. Was ist der Grund dafür?

Kantonale Zulassungen waren früher möglich

Wenn eine Firma ein Arzneimittel auf den Markt bringen will, muss sie zuerst ein Gesuch bei der Heilmittelbehörde Swissmedic eingeben.

Bis zum Jahr 2001 war die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel IKS dafür zuständig. Liess sie ein Medikament zu, galt diese Zulassung grundsätzlich für die ganze Schweiz. Die einzelnen Kantone konnten jedoch selbst entscheiden, ob sie das Produkt in ihrem Kanton zulassen wollen oder nicht.

Umgekehrt galt: Wer ein Gesuch für ein Arzneimittel einreichen wollte, konnte dies entweder bei der IKS für eine schweizweite Zulassung oder beim Kanton für eine kantonale Zulassung tun.

Mit der Gründung von Swissmedic und der Einführung des Heilmittelgesetzes 2002 sei eine kantonale Neuzulassung für ein Arzneimittel nicht mehr möglich, schreibt Swissmedic.

Hochdosiertes Vitamin-C-Produkt 1998 zugelassen

Vitamin C 1000 mg der Firma Burgerstein wurde 1998 durch das Amt für Gesundheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden zugelassen. Es war demnach auch nur in diesem Kanton erhältlich. Für dieses und auch alle anderen Produkte, die vor dem 1.1.2002 kantonal zugelassen wurden, gelten immer noch die Regeln von damals.

«Die altrechtlichen kantonalen Zulassungen sind nur im jeweiligen Kanton verkehrsfähig», so das Amt für Gesundheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Auch Onlinebestellungen sind nicht möglich. Man bekommt die Produkte nur in Appenzell Ausserrhoden.

Warum nur für einen Kanton beantragt?

Warum die Firma Burgerstein für ihr Produkt nur im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein Gesuch für eine Zulassung eingereicht hat, weiss selbst die Geschäftsführerin und Enkelin des Gründers nicht. Burgerstein schreibt: «Fakt ist, dass lange die Zulassungen im Kanton AR für kleine Unternehmen machbar waren. IKS-Registrierungen waren schon damals einiges aufwändiger.»

Für eine nationale Zulassung für ihr Vitamin C 1000 mg müsste Burgerstein ein neues Gesuch bei Swissmedic eingeben.

Das Burgerstein-Präparat ist nur eines von vielen Produkten, welche ausschliesslich im Kanton AR abgegeben werden dürfen. In anderen Kantonen – wie Bern, Basel-Landschaft oder Zürich – gibt es keine ausschliesslich kantonalen Zulassungen für Medikamente.