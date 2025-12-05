Das ist das Problem: Über Jahre hat die Firma «We Recycle» mit Sitz in Kemptthal (ZH) Säcke mit buntgemischtem Recycling-Material bei Haushalten und Firmen eingesammelt. Man konnte Glas, Pet, Karton, Alu und mehr in einen Sack füllen. Mehrere tausend Kundinnen und Kunden haben diesen Service abonniert. Doch seit Anfang November klappt das nicht mehr. Grund: Die Firma befindet sich in Liquidation. Auf der Webseite steht aber nichts davon. Und bis vor Kurzem konnte man bei «We Recycle» offenbar noch Abos kaufen. Heute geht das nicht mehr.

Das haben eine Kundin und ein Kunde erlebt: Anfang November habe er die Mitteilung erhalten, dass es mit der Abholung wegen Personalmangel nicht klappe, berichtet ein Kunde aus dem Kanton Aargau im SRF-Konsumentenmagazin «Espresso»: «Sie haben aber versprochen, dass sie dafür Ende November doppelt so viele Säcke mitnehmen.» Seither sei nichts mehr passiert. Er sei auch nicht mehr zu «We Recycle» durchgekommen – weder per Telefon noch per Mail. Der Kunde ist enttäuscht: «Vor allem, dass die noch bis Ende November neue Abos verkauft haben. Das ist schon krass.» Sein Abonnement läuft Ende Jahr aus. Er wird es nicht mehr verlängern. Bei einer Kundin aus dem Kanton Zürich wäre das Abo noch einige Monate lang gültig. Doch sie ist mangels Leistung vorzeitig und schriftlich aus dem Vertrag ausgestiegen. «Schade», wie sie findet. Denn sie sei stets mit der Dienstleistung zufrieden gewesen.

«Espresso» ist an Ihrer Meinung interessiert Box aufklappen Box zuklappen Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen und schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Das kommuniziert «We Recycle»: Am 2. Dezember 2025 hat die Firma den Kunden gegenüber per SMS verlauten lassen, dass man «aufgrund eines Gerichtsurteils» den Geschäftsbetrieb vorübergehend einstellen musste. Und: «Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung, die Sammlungen wieder aufnehmen zu können.» SRF liegt diese Nachricht vor. Auf eine Mailnachanfrage kommt nur eine Standardantwort zurück: «Auf Grund unvorhersehbarer Umstände können zurzeit keine Abholungen durchgeführt werden.» Das Team bedaure die Unannehmlichkeiten ausserordentlich. Man melde sich wieder, sobald man neue Informationen habe. Das Telefon der Firma wird zurzeit nicht bedient.

Was steckt dahinter? Laut Handelsregister ist die Zürcher Firma Holenstein Brusa Ltd für die Liquidation verantwortlich. Diese verweist SRF an die eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma). Dort heisst es, man unterstehe dem Amtsgeheimnis und äussere sich «grundsätzlich nicht zu laufenden Verfahren oder zu Details einzelner Fälle». Aber: «Erlangt die Finma Hinweise auf mögliche Verletzungen von Schweizer Finanzmarktrecht, dann geht sie diesen konsequent nach und ergreift bei Bedarf die erforderlichen Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands», schreibt die Aufsichtsbehörde auf Anfrage von SRF. Dem Handelsregister-Eintrag lässt sich entnehmen, dass rund um «We Recycle» und der mit ihr verbundenen «Recycling Services AG» schon länger ein Rechtsstreit läuft. Seit Mitte September liegt dazu ein Bundesgerichtsentscheid vor.