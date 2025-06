Wer auf der Strasse angesprochen und zu einem Kauf überredet wird, kann den Vertrag innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen, also davon zurücktreten. Juristinnen sprechen vom sogenannten Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften.

Dieses Widerrufsrecht gilt auch, wenn jemand auf der Strasse angesprochen wird, der Verkäuferin in den Laden folgt und dort den Vertrag unterschreibt. Frédéric Krauskopf, Professor für Privatrecht an der Universität Bern sagt: «In Lehre und Rechtsprechung wird anerkannt, dass der Schutzgedanke der Haustürgeschäftsregeln (Art. 40a ff. OR) auch dann greift, wenn die Überrumpelung nicht am Ort des Vertragsschlusses, sondern bereits durch das überraschende Ansprechen auf der Strasse erfolgt. Der entscheidende Punkt ist, dass die Kundin durch das überraschende Ansprechen und die Initiative des Anbieters in eine Überrumpelungssituation gerät. Wird der Vertrag anschliessend in den Geschäftsräumen abgeschlossen, bleibt das Widerrufsrecht bestehen.»

Widerrufsrecht kann länger bestehen als 14 Tage

Kundinnen und Kunden müssen laut Gesetz im Vertrag auf ihr Widerrufsrecht hingewiesen werden. Fehlt ein solcher Hinweis im Vertrag, entfällt die Frist von 14 Tagen. Wird eine Kundin beim Vertragsschluss nicht auf das Widerrufsrecht hingewiesen, kann sie den Vertrag noch Wochen oder Monate nach Ablauf der 14 Tage widerrufen.

Kundinnen müssen Produkte zurückgeben

Wichtig: Das Gesetz schreibt vor, dass Kundinnen und Kunden den Widerruf schriftlich erklären müssen. Dazu genügt ein eingeschriebener Brief an die Anbieterin mit dem Satz: «Ich widerrufe den am (Datum) abgeschlossenen Vertrag. Bitte überweisen Sie mir den Kaufpreis von (…) auf mein Konto (Bankverbindung angeben).»

Eine Begründung ist bei einem Widerruf nicht notwendig. Nach einem Widerruf kann die Anbieterin die Produkte zurückverlangen. Es empfiehlt sich, im Widerrufsschreiben zu fragen, ob die Anbieterin die Produkte zurückmöchte oder ob sie darauf verzichtet.