In der letzten Coop-Zeitung werben Sie mit dem Spruch «Jetzt ist Beerenzeit» für den Beerenkauf. Warum machen Sie explizit Werbung für Beeren, die nicht-saisonal sind und animieren entsprechend die Konsumenten und Konsumentinnen zum Kauf?

Schweizer Produkte haben für Coop Priorität. Sobald Produkte aus der Schweiz in ausreichender Qualität und Quantität verfügbar sind, bieten wir diese unseren Kunden Kundinnen an. Wir richten uns nach den Bedürfnissen unserer Kund:innen und bieten daher auch Beeren ausserhalb der Schweizer Saison an. Seit letzter Woche bieten wir Schweizer Erdbeeren an. Das Angebot hat sich auf diese Woche hin vergrössert.



Wissen Sie, ob sie von illegalen oder legalen Produzenten Beeren beziehen? Wie stellen Sie sicher, dass keine Beeren aus illegalen Wasserbezügen in den Schweizer Handel kommen?

Coop setzt sich in der Region Huelva seit 2005 für mehr Nachhaltigkeit in der Beerenproduktion ein. Damit die Aktivitäten breitflächig und koordiniert umgesetzt werden und damit eine grosse Wirkung erzielen, beteiligt sich Coop nebst eigenen Projekten auch in verschiedenen Gremien aktiv. Dazu zählt etwa die SAI Berry Group, die Produzenten und Produzentinnen in nachhaltigem Wassermanagement schult, was den Wasserverbrauch in der Produktion stetig reduziert. Ausserdem hat Coop zusammen mit dem WWF und Global G.A.P. den Wasserstandard Spring entwickelt und bei den Beerenlieferanten aus der Region Huelva implementiert. Dieser Standard beinhaltet unter anderem folgende Punkte:

Bewirtschaftung von legalen Flächen mit legalen Wasserquellen Effizientes Wassermanagement Dokumentation des Wasserverbrauchs

Die Beerensaison wird begleitet von zusätzlichen Kontrollen durch einen unabhängigen Dienstleister. Dabei wird auch die Legalität der Wasserquellen geprüft. Für jede Verladung wird vor Ort geprüft, von welchem Erzeugerbetrieb die Kooperative die Rohware für Coop bezogen hat. Dies stellt die Rückverfolgbarkeit sicher. Die Coop-Tochtergesellschaft Alifresca arbeitet darüber hinaus aktiv vor Ort mit Verbänden wie dem WWF zusammen, um die Situation in den Gebieten weiter zu verbessern.



Was tun Sie, um sicherzustellen, dass die Arbeitsgesetze vor Ort eingehalten werden?

Spanien besitzt grundsätzlich eine funktionierende Gesetzgebung, auch hinsichtlich Arbeitsrecht.

Der externe Dienstleister von Alifresca vor Ort prüft die Produzenten und Produzentinnen sowohl durch täglich laufende Inspektionen in den Erzeuger- und Packbetrieben als auch durch saisonale, private Coop-Audits. Letztere prüfen die Lieferanten auf den Feldern bei der Ernte und im Packbetrieb. Dabei wird auch geprüft, ob eine Vertretung der Arbeiter definiert ist und ob die Arbeiterinnen Zugang zu arbeitsrechtlichen Informationen erhalten. Gleichzeitig werden Hygienebedingungen beurteilt. Allfällige Verstösse werden direkt Alifresca gemeldet.

Für Coop ist ein funktionierendes, wohlüberlegtes Kontrollsystem mit einem geschulten Sozialauditor der Kern eines gut funktionierenden Sozialprogramms. Wir arbeiten laufend an Optimierungen und evaluieren derzeit mit einem externen Partner weitergehende Kontrollen, damit die Standards in jedem Fall eingehalten werden.