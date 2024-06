In einer ersten Stellungnahme hat Nestlé geltend gemacht, der Kaffeepreis unterliege wie bei jeder anderen Ware Angebot und Nachfrage und werde auf dem offenen Markt festgelegt. Der Kaffeepreis sei keine Variable, die Nestlé allein bestimmen oder kontrollieren könne. «Der «Nescafé-Plan» in Mexiko soll jedoch sicherstellen, dass den Kaffeebauern andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um ihr Einkommen langfristig zu verbessern.» «Kassensturz» hat beim Schweizer Konzern nachgefragt, was das konkret bedeute.

«Kassensturz»: Sie sagen, Nestlé könne den Einkaufspreis Preis nicht bestimmen. Trotzdem könnte Nestlé den Kaffeeproduzenten in Mexiko – und weltweit – einfach mehr für ihre Ware zahlen. Und damit die Kaffeebauern zu einem bescheidenen Teil an der Preis-Hausse des Robusta-Kaffees teilhaben lassen. Wieso macht Nestlé das nicht?

Nestlé: Es ist uns wichtig festzuhalten, dass wir unseren Kaffee nicht direkt von den Kaffeebauern kaufen, sondern ihn über unsere Kaffeemühlen, unsere direkten Lieferanten, beziehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Kaffeebauern einen fairen Preis für ihren Kaffee erhalten müssen. Unser Preis, den wir den Kaffeemühlen (also unseren direkten Lieferanten) in diesem Jahr gezahlt haben, war der höchste, den wir je in Mexiko gezahlt haben. Dies ist insbesondere auf den hohen Robusta-Marktpreis zurückzuführen. Wir hören den Kaffeebauern, die sich am Nescafé-Plan beteiligen, weiterhin aufmerksam zu und freuen uns, mit ihnen auch in den kommenden Jahren zusammenzuarbeiten.

Gegenüber Public Eye haben Sie angeführt, dass Sie die Situation in Mexiko verbessert hätten. Auf Nachfrage vor Ort, direkt bei den Kaffeeproduzenten, hiess es Ende letzter Woche: Die Situation hat sich überhaupt nicht verbessert. Was sagen Sie dazu?

Im Februar dieses Jahres traf sich Nestlé mit Vertretern der Kaffeebauern aus Chiapas und den lokalen Regierungsbehörden. Dabei haben wir gemeinsam eine Vereinbarung zur Zufriedenheit aller Parteien erreicht und unterzeichnet. Seit der Unterzeichnung der Vereinbarung haben wir keine Beschwerden von Kaffeemühlen oder Bauern erhalten.

Sie schreiben, dass der Nescafé-Plan andere Möglichkeiten zur Verfügung stellen würde, um das Einkommen langfristig zu verbessern. Welche «anderen Möglichkeiten» meinen Sie konkret?

Der Nescafé Plan ist ein landwirtschaftliches Programm, das verschiedene Vorteile mit sich bringt: Höhere Kaffeeerträge und Produktivität, geringere Kosten für Betriebsmittel (beispielsweise, weil weniger Dünger notwendig ist), Verjüngung und Erneuerung der Kaffeeanbauflächen durch krankheits- und klimaresistente Setzlinge. Und kostenlose Unterstützung und Schulung durch Nestlé-Agronomen vor Ort. All diese Massnahmen tragen dazu bei, das Einkommen der Kaffeebauern zu erhöhen und die Auswirkungen von Marktpreisschwankungen für diesen Rohstoff zu verringern.