Long Covid – Falsche Behandlungen in Reha-Kliniken: «Kassensturz» berichtet über Patientinnen und Patienten, denen es nach dem Aufenthalt in einer Reha-Klinik schlechter geht als zuvor: Long Covid oder andere Post-Entzündungskrankheiten werden in den Kliniken oft falsch behandelt. «Kassensturz» zeigt dramatische Beispiele und konfrontiert die Klinikleitung.