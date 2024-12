Long Covid – Falsche Behandlungen in Reha-Kliniken: «Kassensturz» berichtet über Patientinnen und Patienten, denen es nach dem Aufenthalt in einer Reha-Klinik schlechter geht als zuvor: Long Covid oder andere Post-Entzündungskrankheiten werden in den Kliniken oft falsch behandelt. «Kassensturz» zeigt dramatische Beispiele und konfrontiert die Klinikleitung.

DAB-Plus-Adapter im Test – Hörvergnügen im Auto und zu Hause: Herkömmliche UKW-Radiogeräte können mit einem kleinen Adapter auf DAB+ umgerüstet werden. «Kassensturz» testet die 13 meistverkauften Produkte für das Autoradio und für zu Hause: Wie einfach lassen sie sich einbauen? Wie gut ist der Empfang? Fazit: Ein Gerät für 150 Franken fällt durch, gute gibt’s bereits ab 50 Franken.

Versteckte Preiserhöhungen – Weniger Inhalt bei gleichem Preis: «Kassensturz» erhält immer wieder Meldungen aus der Zuschauerschaft zu Produkten, welche von den Herstellern neu verpackt werden: Oftmals handelt es sich dabei um versteckte Preiserhöhungen: Weniger Inhalt zu gleichem oder gar höherem Preis. Ein fieser Konsumärger.