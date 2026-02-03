Vier Handys, fünf Verträge und fünf Musikboxen: So dreist zieht das Salt-Personal Senioren und Seniorinnen über den Tisch.

Was Elisabeth Lange über den Salt-Store am Berner Bärenplatz erzählt, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Die 92-Jährige besucht letzten Sommer die Salt-Filiale. Sie will ihr bestehendes Internet-Abo zu Salt wechseln und schliesst vor Ort einen Vertrag ab.

Doch dann die böse Überraschung: Salt kann den alten Vertrag bei der Konkurrenz nicht kündigen und storniert kurzerhand den eigenen Vertrag mit Elisabeth Lange – und verrechnet ihr eine Stornogebühr von 500 Franken.

Verkäufer jubeln schamlos Verträge unter

Und es kommt noch dreister. Die 92-Jährige kehrt wegen eines technischen Problems mit ihrem Handy in die Salt-Filiale zurück. Doch statt ihr zu helfen, dreht ihr das Personal weitere vier Handy-Abos, vier Smartphones plus fünf Musikboxen an.

Mindestlaufzeit: zwei Jahre. Kostenpunkt: 200 Franken pro Monat. «Ich hatte nur eine Frage zu meinem Telefon, dann hat er ein paar Formulare hervorgeholt und gesagt, das sei alles das Gleiche und ich müsse einfach unterschreiben», erzählt Elisabeth Lange.

Salt-Kundendienst lässt nicht mit sich reden

Ein Bekannter von ihr interveniert beim Salt-Kundendienst. Doch ohne Erfolg. Salt hält vehement an den Verträgen fest. Eine Auflösung wäre nur gegen eine Gebühr von rund 4200 Franken möglich – wegen vorzeitiger Kündigung.

«Kassensturz» hat Kenntnis eines weiteren Falles: Ein Mitarbeiter derselben Filiale dreht einem 83-jährigen, dementen Mann fünf Abos und fünf Handys an. Seine Tochter wehrt sich vergeblich beim Kundendienst.

Doch auch hier beharrt Salt auf den Verträgen – obwohl die Tochter auf die Demenz ihres Vaters hinweist.

Ältere Leute sind ein beliebtes Ziel für Finanzmissbrauch Box aufklappen Box zuklappen Eine Studie der «Pro Senectute» zeigt: Jede fünfte über 55-jährige Person in der Schweiz wurde mindestens einmal in den letzten fünf Jahren Opfer von Finanzmissbrauch. Die Schadenssumme des finanziellen Missbrauchs von älteren Menschen insgesamt beträgt geschätzte 3,3 Milliarden Franken. Peter Burri, Experte für Finanzmissbrauch bei der «Pro Senectute» nennt als Beispiele Diebstahl in der Öffentlichkeit oder Verkauf nutzloser Waren und Dienstleistungen. Seine wichtigsten Tipps: Nie direkt etwas vor Ort unterschreiben

Sobald es um Vertrauen oder Geld geht, eine Vertrauensperson beiziehen

Im Zweifelsfall «Nein» sagen und davonlaufen

Das Ganze scheint System zu haben: In mehreren Rezensionen zum Salt-Store am Bärenplatz schildern Kunden ähnliche Erfahrungen. Ein Teil des Personals nutzt offensichtlich die Schwäche älterer Menschen aus.

Verleitet Provisions-System zu Missbrauch?

Sara Stalder vom Konsumentenschutz vermutet, dass das Personal auf Provisionsbasis arbeitet – und kritisiert dieses System als falschen Anreiz. «Das heisst, zum Grundlohn gibt es für jedes verkaufte Produkt eine Provision. Da ist es sehr verlockend für das Verkaufspersonal, möglichst viel zu verkaufen.

Was sagt der Ombudsmann zu den Fällen? Box aufklappen Box zuklappen Der Ombudsmann Oliver Sidler sagt zu den beiden Fällen, die Verkäufer hätten offenbar die Unerfahrenheit und das Alter der Kundin und des Kunden ausgenutzt und Verträge untergejubelt, die sie gar nicht wollten. «Man kann davon ausgehen, dass sie tatsächlich über den Tisch gezogen wurden.» In einem der beiden Fälle hat sich der Ombudsman eingeschaltet, woraufhin Salt die Verträge zurückgezogen hat.

Und dann stürzen sie sich auch auf Leute, die es nicht so gut verstehen.» Auf Anfrage von SRF bestätigt Salt ein solches «variables Vergütungssystem». Die Telekom-Firma schreibt: «Verkaufsabschlüsse, die nicht am tatsächlichen Bedarf der Kundinnen und Kunden ausgerichtet sind, tolerieren wir nicht.»