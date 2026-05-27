SRF: Für welches Problem sind LEG die Lösung?

Prof. Christof Bucher: Photovoltaikanlagen und Elektromobilität sind zwei der wichtigsten neuen Elemente einer nachhaltigen und einheimischen Energieversorgung. Beide haben den Nachteil, dass sie eine enorme Belastung für die Netzinfrastruktur werden können. Die LEG sind die Basis dafür, diese Zusatzbelastung tief zu halten. Das passiert in der LEG nicht automatisch, deshalb finden gewisse Fachpersonen auch, dass eine LEG das Problem nicht lösen würde. Sie haben teilweise recht: Die LEG löst das Problem nicht automatisch; sie ist aber ein mögliches Fundament für eine Lösung.



Wer einfach günstigen Strom will, für den sind LEG nicht das Richtige?

Ja und nein: Die Stromkosten setzen sich aus Netzgebühren, Abgaben und dem Energiepreis zusammen. Die Abgaben bleiben in der LEG unverändert. Die Netzgebühren sinken um 20–40%. Es kommt nun also darauf an, zu welchen Konditionen der Solarstrom verkauft wird. Darauf soll der Netzbetreiber keinen Einfluss haben: Der Preis des Solarstroms ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen Produzentin und Konsument. So ist es möglich, dass LEG-Strom das billigste Stromangebot überhaupt wird.

Wer profitiert?

Längerfristig profitieren wir alle, weil wir weniger Netzausbau für die Energiewende brauchen. Kurzfristig ist das nicht so, kurzfristig steigen die Kosten für die Netzbetreiber. Profitieren tun kurzfristig die Stromkonsumentinnen in der LEG (sie bezahlen weniger Netzabgaben) sowie die Solarstromproduzenten, denn sie haben einen neuen Absatzmarkt für Solarstrom.

Haben die Stromproduzentinnen mehr finanzielle Vorteile als die Stromkonsumenten?

Ja, für die Produzenten dürften die LEG noch wichtiger sein als für die Konsumentinnen. Sie durften den Strom zwar schon vor den LEG frei verkaufen, konnten jedoch keine Käufer finden. Mit den LEG ist es ihnen möglich, den Strom im Quartier zu verkaufen. Weil die Haushalte 20–40% weniger für die Netzgebühren zahlen, haben sie eine höhere Zahlungsbereitschaft für den Energieteil. Wer Strom in eine LEG verkauft, dürfte somit mehr Geld verdienen, als wer den Strom auf dem freien Markt absetzt.

Für die Haushalte ist das Sparpotenzial bescheiden mit maximal ca. 200 CHF pro Jahr. Warum profitieren Haushalte nicht mehr?

Unser Energiesystem hat lange Zeit auf «Raubbau» basiert: Wir verbrennen Erdöl und Erdgas, was nicht ewig zur Verfügung steht und mit dem Klimawandel enorme Folgekosten verursacht. Bis heute war das kaum in den Energiekosten eingepreist. Mit der Energiewende wird die Energie wohl teurer werden – doch die Energiewende nicht zu machen, würde noch viel teurer und insbesondere unsicherer. Lokalen Solarstrom zu verbrauchen, ist insbesondere auch eine Versicherung gegen explodierende Energiepreise: Als Folge des Krieges in der Ukraine haben sich die Strompreise in gewissen Gemeinden verdreifacht. Die aktuelle politische Lage zeigt, dass das wieder geschehen kann. Nicht so beim LEG-Strom: Der wird unabhängig von Krisen nicht viel teurer werden können, denn die Sonne stellt keine Rechnung. Der Preis muss aber die Kosten für die PV-Anlagen finanzieren, sonst baut niemand mehr PV-Anlagen.

Schonen LEG das Netz? Das ist teilweise stark gefordert mit den vielen PV-Anlagen, die ins Netz einspeisen.

Zunächst einmal sind LEG nur eine neue Verrechnungsmethode, davon hat das Netz nichts. Wenn aber die LEG in Zukunft aktiv geregelt werden, wird genau das passieren: Die Elektroautos im Quartier werden dann geladen, wenn im Quartier überschüssiger Solarstrom verfügbar ist. Weder die Elektroautos noch die PV-Anlagen fallen dann dem Transformator und den höheren Netzebenen zur Last.

Bei Solarstrom-Spitzen helfen Speicher oder LEG. Was ist wichtiger?

Beides ist wichtig. Die LEG hilft, Solarstrom im Quartier von einem Ort zum anderen zu transportieren. Speicher helfen, Solarstrom von einem Zeitpunkt zu einem anderen zu verschieben. Erst die Kombination der beiden hat das Potenzial, richtig viel Solarstrom in unser Energiesystem zu integrieren.

Ist Solarstrom in der Produktion der günstigste Strom?

Schaut man nur auf die PV-Module und die Wechselrichter, so stimmt das absolut. Man muss aber immer auch die Installationskosten sowie künftig die Kosten zur Systemintegration, also typischerweise Speicher- oder Lastmanagementkosten berücksichtigen. Ich persönlich glaube nicht, dass Solarstrom unsere Stromkosten unter dem Strich stark günstiger machen wird. Aber genauso bin ich überzeugt, dass jede Alternative noch sehr viel teurer wäre.