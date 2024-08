«Kassensturz» hat das Unternehmen Putzfreunde mit den Vorwürfen konfrontiert. Vor der Kamera wollte der Geschäftsführer U.Y. nicht Stellung nehmen. Er schreibt «Kassensturz»:

«Ich weise den Vorwurf, Nachzahlungen am Putztag seien Teil unseres Geschäftsmodells, entschieden zurück. Alle Kosten werden vorab klar kommuniziert und vertraglich festgehalten. Nachzahlungen entstehen nur in Fällen, in denen zusätzliche Leistungen vor oder während des Einsatzes erkannt, kommuniziert und angefordert werden, die über den ursprünglich vereinbarten Reinigungsumfang hinausgehen.»

Zudem gibt das Unternehmen an, dass Besichtigungen vor Ort oder per Video-Call möglich seien. Putzfreunde bedaure, dass einige Personen mit ihrer Arbeit unzufrieden gewesen seien.

Sie bieten unzufriedenen Kundinnen und Kunden an, sich bei ihnen zu melden, um eine faire Lösung zu finden.