Schweizer Läden verkaufen E-Trottis, die bis zu 55 km/h schnell sind. Obwohl nur 20 km/h auf der Strasse erlaubt sind.

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für E-Trottinetts auf Schweizer Strassen beträgt 20 Stundenkilometer. Doch die Realität sieht anders aus: Kürzlich zog die Zürcher Stadtpolizei ein E-Trotti ein, das über 100 km/h erreichte. Auch im Handel finden sich solche Raketen-Trottis, die die Maximal-Limite deutlich überschreiten.

Ein Beispiel ist der «VMAX R55 Pro», erhältlich unter anderem bei Interdiscount, der 55 km/h schafft. Daniela Linss-Kunz entdeckt ein entsprechendes Inserat in der Lokalzeitung – und äussert ihre Bedenken: «Ich bin überzeugt: Wenn jemand das Gefährt kauft, wird es sicher auf der Strasse gebraucht.»

Interdiscount schiebt die Verantwortung auf die Kundschaft

Interdiscount verteidigt den Verkauf mit dem Wunsch nach einem breiten Sortiment für alle Kundengruppen, darunter zum Beispiel Personen mit grossen Privatgrundstücken. Auf die Frage, ob ein Einsatz im Strassenverkehr ausgeschlossen werden könne, antwortet das Unternehmen: «Nein, die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften liegt bei den Kundinnen und Kunden.» Man weise darauf hin, dass die Produkte gemäss den geltenden Bestimmungen verwendet werden müssen.

Pikant: Interdiscount bietet im Webshop zum potenziell illegalen Trottinett eine Versicherung für 140 Franken pro Jahr an, die «unvorhersehbare Bruch- und Sturzschäden» abdeckt.