In der Schweiz kann man alle elektronischen und elektrischen Geräte kostenlos zum Recycling bringen.

So entsorgen Sie Elektronik und Elektrogeräte richtig

Welche Elektrogeräte kann ich zurückbringen? Alle Geräte mit elektrischen und elektronischen Komponenten können bei Händlern, die typenähnliche Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, kostenlos zurückgebracht werden. Die Geräte erkennen Sie beispielsweise an Akkus/Batterien oder Kabeln fürs Stromnetz oder Steckern für Ladekabel. Nebst Händlern nehmen auch andere Sammelstellen ausgediente Elektrogeräte zurück. Auskunft gibt die Recycling Map.

Wie entsorgen Sie alte Elektrogeräte?

Weshalb ist die Rückgabe für mich kostenlos? Beim Kauf Ihres Gerätes haben Sie mit einem vorgezogenen Recyclingbeitrag (vRB) bereits fürs Recycling bezahlt. Damit werden die Sammlung, der Transport sowie die fachgerechte Verwertung finanziert.

Gilt die Gratis-Rücknahme auch für Geräte aus dem Ausland? Auf Geräte, die im Ausland gekauft oder in einem ausländischen Onlineshop bestellt wurden, wurde der vRB nicht immer entrichtet. Gerade bei Billig-Onlineshops in Asien wie Aliexpress, Shein oder Temu wird oft kein Recyclingbeitrag bezahlt. Dennoch sind die Schweizer Elektrogeschäfte durch das Gesetz verpflichtet, auch diese Waren zurückzunehmen und ins Recycling zu geben.

Bestraft werden am Ende diejenigen, die für ihre Geräte korrekt und fair bezahlen.

Was ist das Problem, wenn immer mehr Elektrogeräte abgegeben werden, auf die kein vorzeitiger Recyclingbeitrag bezahlt wurde? Wenn immer mehr Artikel ins Recycling kommen, die nichts zur Finanzierung beitragen, wird das System mit der Zeit teurer. «Bestraft werden am Ende diejenigen, die für ihre Geräte korrekt und fair bezahlen», sagt Sabrina Bjöörn von der Stiftung SENS eRecycling. Diese organisiert das Elektrorecycling in der Schweiz.

Kann ich den Recyclingbeitrag auch selbst übernehmen? Ja, das ist möglich. Hat man ein Produkt im Ausland gekauft, das keinen vorgezogenen Recyclingbeitrag enthält, so kann dieser auf der Webseite von SENS eRecycling freiwillig nachbezahlt werden.

Kann ich bei Schweizer Onlineshops davon ausgehen, dass ich auf Elektronik und Elektrogeräte den vRB bezahlt habe? «Immer können Sie nicht davon ausgehen», sagt Sabrina Bjöörn von SENS eRecycling. Es hätten sich aber fast alle Schweizer Onlinehändler der Stiftung angeschlossen und würden den Recyclingbeitrag auf ihren Geräten bezahlen. Hier finden Sie alle Unternehmen, die SENS eRecycling angeschlossen sind.