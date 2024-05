Die Deutsche Bahn verlangt zwanzig Prozent mehr für Speisen und Getränke, wenn man in Schweizer Franken zahlt.

Deutsche Bahn: Teurere Speisen bei Zahlung in Schweizer Franken

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Unterwegs mit dem Zug nach Deutschland: Die Preise der Speisekarten der SBB und der Deutschen Bahn überraschen. Im Speisewagen der SBB liegt je nach Abfahrtsort eine Speisekarte mit Preisen in Euro oder eine in Schweizer Franken auf. Da der Wechselkurs praktisch bei eins zu eins liegt, kostet etwa ein Butterbretzeli entweder 4.20 Euro oder 4.20 Franken.

Höhere Preise in Schweizer Franken

Ganz anders bei der Deutschen Bahn (DB): Hier gibt es nur eine Speisekarte. Unter den Euro-Preisen stehen die Preise in Franken. Das Butterbretzeli ist hier zwar billiger als bei der SBB – es kostet entweder 3.30 Euro oder 4 Franken – die Franken-Preise liegen aber insgesamt bei allen Speisen und Getränken rund zwanzig Prozent höher als die Euro-Preise – ungeachtet des aktuellen Wechselkurses.

Beide Währungen werden akzeptiert

«In welcher Währung kann oder soll man denn nun zahlen?», möchte ein Reisender aus Solothurn vom SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» wissen. Antwort: Sowohl in den Zügen der SBB als auch in jenen der Deutschen Bahn werden beide Währungen akzeptiert.

Speisewagen Kaufen Sie auf Zugreisen etwas im Speisewagen ein? Ja Ja % Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Zu den höheren Preisen in Schweizer Franken schreibt die Deutsche Bahn auf Anfrage von «Espresso»: «Neben den Wechselkursgebühren, die hier einfliessen, bilden wir hier über einen längeren Zeitraum einen Mittelwert, da eine Echtzeit-Abbildung technisch nicht möglich ist.»

Reisende könnten mit Euro, Schweizer Franken oder mit der Karte bezahlen. Es spielt also keine Rolle, ob der Zug gerade in Deutschland oder in der Schweiz unterwegs ist.

«Espresso Aha!» Box aufklappen Box zuklappen Jeden Montag beantworten wir in der Rubrik «Espresso Aha!» eine Frage aus dem Publikum. Haben auch Sie eine? Senden Sie sie uns!

Am günstigsten fahren Reisende mit Barzahlungen, da bei einigen Kredit- oder Debitkarten noch eine Gebühr für Auslandszahlung hinzukommt.

Fazit: Am günstigsten ist das Butterbretzeli in der Deutschen Bahn, wenn man bar in Euro zahlt.