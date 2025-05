Wohin mit leeren Drucker-Kartuschen? In der Schweiz kann man sämtliche Druckerpatronen – jene für Tintenstrahldrucker und für Laserdrucker – kostenlos zurückgeben: Bei jedem Elektronikgeschäft oder an speziellen Sammelstellen, beziehungsweise auf Recyclinghöfen.

«Espresso Aha!» Box aufklappen Box zuklappen Jeden Montag beantworten wir in der Rubrik «Espresso Aha!» eine Frage aus dem Publikum. Haben auch Sie eine? Senden Sie sie uns!

Weshalb gehören diese auf keinen Fall in den Müll? In den leeren Kartuschen sind einerseits giftige Stoffe enthalten. Andererseits aber auch wertvolle Rohstoffe: Hochwertiger Kunststoff sowie Eisen, Chrom, Nickel, Stahl, Kupfer und Aluminium. Diese Stoffe können wieder in den Material-Kreislauf eingespeist werden.

Was passiert mit zurückgegebenen Druckerpatronen? Gut zwei Drittel davon landen direkt bei Recyclingunternehmen in der Schweiz. Dort werden sie auseinandergenommen und in einzelne Rohstoffe zerlegt – diese werden dann weiterverkauft. Bis zu 95 Prozent der Rohstoffe in einer Tonerkartusche könnten recycliert werden, heisst es aus der Branche.

Was ist mit dem restlichen Drittel der gesammelten Kartuschen? Mehrere Unternehmen in der Schweiz füllen leere Druckerpatronen wieder auf, bevor sie ins Recycling gehen – zum Beispiel Toner Recycling Schweiz. Das Unternehmen sammelt in der ganzen Schweiz, vor allem über Interdiscount, früher auch über M-Electronics. Die Patronen werden danach ins deutsche Mutterhaus geschickt, dort gereinigt, sortiert und wenn möglich wieder befüllt. Die Firma Toner Recycling Schweiz sammelt pro Jahr rund eine Million leere Patronen. Gut drei Viertel davon könne man noch ein Mal verwenden, heisst es von Seiten der Firma. Originalpatronen lassen sich nur ein Mal neu befüllen, danach werden sie recycelt.

Wo kann man wieder befüllte Patronen kaufen? Diese sind ganz normal im Handel erhältlich, zum Beispiel unter den Stichworten «wiederaufbereitet», «Rebuilt», oder «Refill». Wiederaufbereitete Kartuschen sind häufig günstiger als Originalprodukte.

Was sagen Originalhersteller wie zum Beispiel Canon zum Wiederauffüllen? Diese haben keine grosse Freude daran, weil sie an wieder aufgefüllten Patronen nichts verdienen. Canon betont, dies seien keine Original-Canon-Patronen mit Original-Tinte mehr. Canon selbst füllt seine Druckerpatronen nicht wieder auf, diese gehen direkt ins Recycling.