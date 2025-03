Per E-Mail teilen

Worum geht es? Eine Frau hat ein Handy-Abo, mit dem sie ohne Zusatzkosten aus dem Ausland in die Schweiz anrufen kann. Aber selbstverständlich erhält sie dort auch Anrufe aus der Schweiz. Die Anrufenden wissen nicht, dass sie ins Ausland telefonieren. Sie wählen ja eine Schweizer Nummer. Die Handybesitzerin fragt sich nun: «Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, weil diese Leute dann Roaminggebühren bezahlen müssen?»

Was sagt der Kundendienst? Die Frau ist Kundin der Sunrise-Tochter Yallo. Sie stellt ihre Frage dem Kundendienst. Dort wurde ihr gesagt, «dass die Person in der Schweiz hohe Kosten tragen muss, wenn sie mich anruft». Zum Vergleich erkundigte sie sich beim Swisscom-Kundendienst: «Sie meinten, es hänge davon ab, ob die Person, die mich anruft, ein Abo hat, das Anrufe ins Ausland abdeckt.» «Stimmt das tatsächlich?», fragt sie sich.

Was sagt Yallo? Das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» ist ebenfalls skeptisch und fragt nach. Die Antwort der Medienstelle von Sunrise und Yallo ist klar: «Wenn eine Person aus der Schweiz eine Schweizer Mobilnummer anruft, die sich im Ausland befindet, zahlt der Anrufer keine Roaming-Gebühren.» Für den Anrufer gelten die normalen Tarife für Anrufe innerhalb der Schweiz auf eine Schweizer Nummer.

Was gilt bei den anderen Anbietern? Auch die Swisscom korrigiert die Aussage ihres Kundendienstes: «Bei Swisscom und Wingo bezahlt die Person, die anruft, den normalen Schweizer Inlandtarif (resp. es gilt die Schweizer Flatrate).» Und auch Salt schreibt: «Alle Anrufe von Salt-, Lidl-Connect-, Post-Mobile- oder GoMo-Kundinnen und -Kunden an Schweizer Nummern werden als Inlandsgespräche berechnet, sofern sich die Anrufenden in der Schweiz befinden.»

Wann bezahlen Anrufende Roaminggebühren? Wer ein Schweizer Mobilfunk- oder Festnetz-Abo hat, bezahlt für Anrufe aus der Schweiz auf eine Schweizer Handynummer im Ausland keine zusätzlichen Gebühren. Roaminggebühren fallen nur an, wenn mit einer Schweizer Handynummer im Ausland telefoniert wird. Mit einem entsprechenden Abo oder einer Zusatzoption für das Reiseland entfallen diese Gebühren.

Wann bezahlen die Angerufenen? Wer sich mit seinem Schweizer Handy im Ausland befindet, bezahlt den Roamingtarif für ankommende Anrufe. Hat die Person ein Abo mit Flatrate oder ein Roaming-Zusatzpaket für das Reiseland, fallen keine zusätzlichen Gebühren an.