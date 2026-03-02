Distanzen auf Verkehrsschildern wie beispielsweise «Zürich 13 km» beziehen sich auf die «geografische Mitte» eines Ortes. Das ist ein rein rechnerischer Punkt im Ortskern, kein bestimmtes Gebäude. Doch Gemeinden können abweichen. In Zürich beziehen sich Distanzen aufs jeweilige Aussenquartier.

Eine Autolernfahrerin aus Zürich fragt sich kürzlich bei einem Schild mit der Aufschrift «Zürich 13 km»: Bis wohin wird diese Distanz eigentlich gemessen? Bis zum Bahnhof? Zur Altstadt? Oder bis zur Stadtgrenze? Eine Sprecherin des Bundesamtes für Strassen Astra erklärt gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso»: Grundsätzlich wird die Distanz zur «geografischen Mitte» einer Ortschaft gemessen. So steht es in der Signalisations-Verordnung SSV des Bundes.

Ortsmitte gemäss Astra eine rein rechnerische Grösse

Doch was genau ist diese «geografische Mitte»? Die Astra-Sprecherin sagt, das sei kein bestimmtes Gebäude. Sondern eine rein «rechnerische Sache». Man betrachte den innersten Kern einer Ortschaft und nehme davon das Zentrum, so die Sprecherin: «Deshalb ist es auch nicht immer der Bahnhof. Es kann auch eine Strasse in der Altstadt oder sogar ein Fluss sein.»

Die Vereinigung der Schweizerischen Strassenfachleute (VSS) ist für die Normen im Strassenverkehr zuständig. Dort heisst es: In der Praxis liege diese «Ortsmitte» typischerweise im Bereich des historischen Ortskerns oder eines sonstigen Zentrums, zum Beispiel im Innenstadtbereich, an einem bedeutenden Verkehrsknoten oder am Hauptbahnhof.

In Zürich zählen die Aussenquartiere

Und wie ist es konkret in Zürich? Vom Zürcher Tiefbauamt kommt eine überraschende Antwort: Es komme ganz darauf an, von wo man anfährt. Distanztafeln für Zürich beziehen sich immer aufs Zentrum oder den Bahnhof des jeweiligen Aussenquartiers. Bei der Anfahrt vom rechten Zürichseeufer beispielsweise, beziehen sich die Distanz-Tafeln immer auf den Bahnhof Tiefenbrunnen.

Das bedeutet: keine Regel ohne Ausnahme. Das bestätigt auch die Sprecherin des Astra. Grundsätzlich seien Gemeinden und Kantone frei, Distanzen so zu messen, wie sie es möchten.