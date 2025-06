Was ins Recycling darf

Auf der neuen Backpapier-Verpackung von Migros prangen die Symbole für Karton- und für Papiersammlung. Darf man also gebrauchtes Backpapier tatsächlich recyceln? Diese Frage stellt eine Frau aus dem Kanton Thurgau. Auf Anfrage des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» gibt sich Migros zerknirscht: Das Papiersymbol dürfte nicht auf der Verpackung stehen.

Erstens ist Backpapier mit einer Silikonschicht überzogen. Zweitens kleben auf gebrauchtem Backpapier häufig Fett- und Essensresten. Deshalb gehört es in den Abfall. Dank des Hinweises der Kundin wird Migros die Beschriftung ändern.

Muss man bei Kartonschachteln, Klebeband und Plastik-Etikettenhüllen vor dem Recyceln entfernen? Co-Geschäftsleiterin Viviane Pfister vom Recycling-Dachverband Swiss Recycle sagt, das sei nicht zwingend nötig. Man dürfe diese gerne entfernen, um das Recycling zu vereinfachen. Im Recyclingprozess könnten solche Plastikkomponenten aber gut aussortiert werden.

Wie ist es bei Fenstercouverts oder Pasta-Verpackungen mit «Fenster»? Diese Plastikfenster müssen nicht entfernt werden. Auch diese können vom Recycler relativ einfach aussortiert werden.

Apropos Plastik: Wohin gehören Werbeprospekte, Flyer oder Magazine mit einer häufig dicken, glänzenden Oberfläche? Bei eingeschweissten Produkten muss man zuerst die Folie entfernen, falls man den Prospekt oder das Heft noch gar nicht erst durchgeblättert hat. Diese Plastikfolie darf nicht in die Papiersammlung. Der Rest ist hingegen kein Problem mehr fürs Recycling.

Was ist mit Büchern? Diese dürfen nicht einfach so in die Papiersammlung. Gerade bei Hartumschlägen müssen Buchdeckel und -rücken entfernt und fortgeworfen werden. Der Rest darf ins Papierrecycling.

Wohin gehören Pizzakartons? Saubere Pizzaschachteln dürfen in die Kartonsammlung. Sobald sie mit Öl- und Essensresten verschmutzt sind, gehören sie in den Abfall. Ein Tipp von Viviane Pfister von Swiss Recycle: Wenn der Deckel der Pizzaschachtel nicht verschmutzt ist, kann man diesen abreissen und in die Kartonsammlung geben.

Apropos verschmutzt: Wohin gehören die Papiersäcke von Zucker, Mehl oder Gelierzucker? In die Kartonsammlung. Der Grund: Wenn Rückstände von Zucker oder Mehl im neuen Recyclingpapier landen, sorgt das für eine unregelmässige Oberfläche. In der Kartonsammlung hingegen sind Fremdstoffe ein weniger grosses Problem. Auch Papiertragetaschen der Detailhändler gehören in die Kartonsammlung.

Und was ist mit Kassenzetteln? Diese müssen in den Abfall. Der Grund ist, dass Kassenzettel oft aus sogenanntem Thermopapier hergestellt werden. Das ist spezielles Papier, das chemisch behandelt ist.

