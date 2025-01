Manor: «Eines vorweg: das gesamte Brot-Sortiment in unseren Manor Food Supermärkten ist bio.

Alle unsere Manor Food Supermärkte verfügen über eine eigene Bäckerei, in der unsere Teams vor Ort verschiedenste Produkte herstellen. In diesen artesanalen Produktionen kommt es trotz einheitlichen Rezepten vor, dass sich die Produkte von einem Supermarkt unterscheiden.

Aufgrund des Testresultates haben wir umgehend das Brot in der Filiale Baden degustiert und haben festgestellt, dass das Halbweissbrot in diesem Supermarkt nicht unseren Qualitätsanforderungen entspricht.

Entsprechend haben wir Massnahmen beschlossen, die wir unmittelbar umsetzen. Somit stellen wir sicher, dass unsere Kundinnen und Kunden im Manor Food Baden wie auch in all den anderen Supermärkten eine Top-Qualität von Bio-Broten zu einem sehr attraktiven Preis vorfinden.»

Lidl: «Wir lassen unsere Artikel regelmässig verkosten und unsere Produkte schneiden bei uns immer sehr gut ab. Trotzdem nehmen wir die Kritik ernst. Wir wollen die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um die Qualität unseres Halbweissbrotes weiter zu optimieren.

Unser Halbweissbrot wird mit grösster Sorgfalt hergestellt und ist für den frischen Verzehr am Tag des Kaufs oder am Folgetag bestimmt. Dabei legen wir Wert auf eine feuchte Krume, um nach dem Aufbacken in unseren Filialen die bestmögliche Frische und Genussqualität zu gewährleisten.

Brot, das nur wenige Tage alt ist, kann auf verschiedene Weise verarbeitet werden und bleibt dennoch sehr schmackhaft. Beispielsweise kann es mit Wasser bestrichen und kurz aufgebacken werden, wodurch die Kruste wieder knuspriger wird und man ein noch leicht warmes Brot zum Frühstück oder Abendessen erhält. Wir möchten darauf hinweisen, dass Brot, das nicht sofort verzehrt wird, auch hervorragend in der Küche weiterverarbeitet werden kann. Auf unserer Rezeptseite finden unsere Kundinnen und Kunden zahlreiche Rezeptideen für die kreative Verwertung von etwas älterem Brot.

Wir sind uns bewusst, dass Brot ein Frischeprodukt ist, dessen Qualität mit der Zeit abnimmt. Dennoch prüfen wir, wie wir unsere Rezepturen und Produktionsprozesse weiter verbessern können, um den Genuss auch über einen längeren Zeitraum zu steigern. Die Rückmeldungen zum Salzgehalt und zum Aromaprofil haben wir zur Kenntnis genommen. Hier sehen wir eine Herausforderung, die Balance zwischen einem bewussten Salzgehalt und einem intensiven Geschmackserlebnis weiter zu verfeinern. In der ersten Auswertung haben wir einzelne Optimierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Sauberkeit der Böden, erkannt und entsprechende Massnahmen mit unserem Produzenten bereits eingeleitet.»

Aldi: «Wir bedauern, dass unsere Brote die Jury nicht zu überzeugen vermochten. Bei unserer Kundschaft sind sie sehr beliebt und werden aufgrund des sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses geschätzt. Das Ergebnis der Degustation überrascht uns, insbesondere die Bewertung des Brotes am vierten Tag. Wir gehen davon aus, dass die Lagerung einen Einfluss auf die Beurteilung hatte. Wir möchten darauf hinweisen, dass eine sachgerechte Aufbewahrung in einem Leinenbeutel oder einer Brotbox für eine optimale Frische sorgt.

Qualität hat für uns höchste Priorität. Daher nehmen wir Ihr Degustationsresultat gerne zum Anlass, weitere Optimierungsmöglichkeiten zu prüfen.»

Denner: «Unser Halbweissbrot aus Schweizer Herkunft ist sehr beliebt bei unseren Kundinnen und Kunden. Es ist im Preis-Einstiegssegment angeordnet und bietet für Fr. 1.20 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufgrund der kritischen Bewertungen der Kassensturz-Jury haben wir die Ergebnisse des Tests mit Mustern aus der betroffenen Filiale und einer weiteren Filiale verglichen. Die Konsistenz (Knusprigkeit), der Geruch und das Aussehen wurden deutlich besser wahrgenommen. Unser Halbweissbrot ist zudem bewusst hell gebacken. Für eine dunklere Alternative haben wir unser Ruchbrot im Angebot. Die Testergebnisse nehmen wir dennoch zum Anlass, um mit unserem Lieferanten Verbesserungen zu prüfen.»

Migros: «Das M-Budget Halbweissbrot der Migros steht für eine gute Preis-/Leistung und wird mit IP Suisse Getreide hergestellt. Es wird täglich frisch in den regionalen Bäckereien der Fresh Food und Beverage Group gebacken und in die Filiale geliefert. Über die Zeit erfolgt beim Brot ein natürlicher Alterungsprozess. Aromen verflüchtigen sich und es findet ein Wasserausgleich zwischen Krume und Kruste statt, weshalb dann bspw. die Kruste nicht mehr so knusprig ist wie am 1. Tag.»

Steiner: «Es freut uns sehr, dass unser Halbweissbrot ein gutes Testergebnis erzielt hat. Das zeigt uns, dass das traditionelle Bäckerhandwerk auch in unserem <einfachen> Halbweissbrot widergespiegelt wird.»