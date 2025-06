Yallo und Lebara: «Yallo und Lebara richten sich an diese digital-affine, preisbewusste Kundschaft, die ihre Inhalte (...) im In- und Ausland unlimitiert und sorgenfrei nutzen will und daher primär auf Abos mit inkludiertem Roaming setzt.»

Teleboy: «Unsere Verkaufspreise für Roaming-Datenpakete orientieren sich stark an den Einkaufspreisen, die wir über unseren Drittpartner bei Sunrise beziehen. Nach aktuellem Stand wurden die jüngsten Roaming-Anpassungen – insbesondere neue oder überarbeitete Pakete für bestimmte Länder wie Thailand – offenbar noch nicht flächendeckend an alle Partner weitergegeben.»

Digital Republic: «Unsere Kundinnen und Kunden, welche in Zone 2 und 3 Länder verreisen, nutzen die Digital Republic Travel E-Sim. Mit der Travel E-Sim von Digital Republic kosten 5 GB in Thailand nur 9.40 Franken.»