Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

«K-Tipp» und «Kassensturz» haben in zwei Labors in Deutschland zehn der beliebtesten Mückensprays auf Wirksamkeit und für Menschen eventuell giftige Duftstoffe testen lassen. Bei der Untersuchung fand das auf Analytik spezialisiert chemische Labor Wirts in den meisten Mückensprays allergene Duftstoffe.

Das auf Mückenabwehr spezialisierte Labor Biogents wies in einer Käfigstudie nach, dass «Kik Sensitive Insektenschutz» und «Anti Insect Natural» wenig lang schützen.

Nach 3 Stunden stechen Mücken zu

Der Test wurde an fünf Probanden durchgeführt. «Kik Sensitive» hatte im Test eine mittlere Schutzzeit von 3 Stunden und 20 Minuten und war damit das schlechteste Insektenmittel im Vergleichstest. Dies widerspricht krass der deklarierten Schutzzeit. Diese soll bei «bis zu 8 Stunden» liegen.

So wurde getestet Box aufklappen Box zuklappen Für diesen Test mussten 5 Probanden jeweils 3 Minuten lang einen Arm mit dem jeweiligen Spray in den Mückenkäfig halten. Danach wurden die Stiche gezählt. Stach keine Mücke zu, wurde der Test im 30-minütigen Intervall wiederholt. Der Test fand mit Gelbfiebermücken statt. Diese Gelbfiebermücken sind nahe Verwandte der asiatischen Tigermücke. Das heisst: Die Resultate gelten 1:1 auch für die Tigermücken. Ein Produkt wird dann als nicht mehr als wirksam eingestuft, wenn die Mücken eine Testperson innert drei Minuten zweimal stachen oder der zweite Stich eine halbe Stunde später erfolgte. Diesen Test führte das Labor Biogents AG in Regensburg (D) durch. Zudem wurden die Mückensprays vom spezialisierten Labor Wirts aus Hannover (D) auf potenzielle Allergene in Duftstoffen untersucht. Diese fügen die Hersteller den Wirkstoffen zu.

Bei «Anti Insect Natural» stachen die Mücken ab 3 Stunden und 50 Minuten zu. Zum Vergleich: «Anti Brumm Forte» hielt die Mücken während 7 Stunden und 20 Minuten fern. Damit war «Anti Brumm Forte» Testsieger beim Kriterium Wirkungsdauer. Der Anti-Brumm-Mückenspray ist mit Fr. 13.30 das zweitteuerste Produkt im Test.

00:18 Video Sergej Sperling, Testleiter Biogents, zur Wirkungsdauer: «Anti Brumm Forte war das Beste» Aus Kassensturz vom 05.06.2024. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Tigermücken kaum zu stoppen

Mückensprays müssen auch vor den aus den Tropen eingeschleppten Tigermücken schützen. Die aus Südostasien stammende invasive Tigermücke verbreitet sich in der Schweiz unaufhaltsam aus. Sie ist besonders lästig, weil sie am Tag sticht und fast zu 100 Prozent Menschenblut saugt.

Zum Download Testresultate im Detail Testresultate im Detail

Sie kann unter anderem das für Menschen gefährlichen Dengue-Virus übertragen. Dengue führt bei rund 5 Prozent von allen infizierten Menschen zu schweren Komplikationen, die zum Tod führen können. Vor allem im südlichen Europa haben sich bereits tausende Menschen angesteckt.

Allergene Duftstoffe in hohen Mengen

Mückensprays enthalten neben den eigentlichen Wirkstoffen zusätzlich Duftstoffe. Sie verhelfen den Produkten zu einem besseren Geruch. Doch bei der analytischen Untersuchung dieser Duftstoffe fand das Labor Wirts in acht Insektensprays allergene Stoffe in hohen Mengen.

Die gefundenen Duftstoffe gelten teilweise als krebserregend und erbgutschädigend. Sie können zu Hautausschlägen führen, unfruchtbar machen und das Kind im Mutterleib schädigen.

BAG nimmt zwei Produkte aus dem Handel

«Kassensturz» und «K-Tipp» bewerteten die Produkte wie ein kosmetisches Mittel. Von Gesetztes wegen fallen sie aber unter Biozide, also Mittel gegen Insekten. Dies erlaubt den Herstellern, dass sie mehr problematische Duftstoffe verwenden können als zum Beispiel bei einer Hautcreme.

01:05 Video Pie Müller, Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut: «Mückenschutzsprays mit Bedacht verwenden» Aus Kassensturz vom 05.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Die Produkte «Moski-No» und «Kik-Strong» enthielten sogar verbotene Stoffe. Nachdem «Kassensturz» das Bundesamt für Gesundheit (BAG) darüber informiert hat, reagierte es prompt: Das BAG werde veranlassen, dass diese Produkte «aus dem Handel genommen werden».

Testsieger ohne problematische Stoffe

«Anti Insect Sensitive» von der Migros ist mit Gesamtnote «gut» Testsieger: Es schützt nicht ganz so lange vor Mücken, ist aber zusammen mit «KiK Sensitive» als einziges Mittel frei von allergenen Duftstoffen.

Schliessen 01:12 Video Was tun gegen die Tigermücke? Aus Kassensturz vom 05.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden. 00:48 Video Neue Anti-Mückenmittel vom Tropeninstitut Aus Kassensturz vom 05.06.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden. 00:40 Video Klimawandel begünstigt Verbreitung der Tigermücke Aus Kassensturz vom 05.06.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Testverlierer ist «Anti Insect Natural», ebenfalls von der Migros. Der Spray wirkt keine vier Stunden und enthält eine hohe Menge an allergieauslösenden Duftstoffen.