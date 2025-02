Gonser, der Verkäufer des Modells Elego schreibt: «Unsere Mini-Waschmaschine wurde speziell für mobile Einsätze wie Camping oder Ferienwohnungen konzipiert, bei denen Kompaktheit und Mobilität im Vordergrund stehen. Wir verstehen, dass diese Bauweise gewisse Einschränkungen im Nutzungskomfort mit sich bringt. Wir werden die kritisierten Punkte mit dem Hersteller weiter prüfen, und Verbesserungen veranlassen.»

Tectake schreibt: «Da unsere Waschmaschine keinen Heizstab besitzt, kühlt das eingefüllte Wasser ab. Dadurch löst sich das Waschmittel nicht zu 100% auf und auch das Waschergebnis leidet etwas darunter.»

Tectake empfiehlt, auf die Kritik, man könne die volle Waschladung nicht direkt in das Schleuderfach geben, da sie nicht die gleiche Kapazität haben, was für Konsumentinnen und Konsumenten sehr ärgerlich ist, folgendes Vorgehen:

«Da die Trockenzeit, abhängig der Kleidung zwischen 1-5 Minuten dauert und die Waschzeit zwischen 3-15 Minuten dauert, ist genügend Zeit während des zweiten Waschgangs die Wäsche zu schleudern/ trocknen.»

Fust, der Verkäufer des Modells Novamatic schreibt: «Hinsichtlich Ihrer Bemerkung zum Fehlen einer Nottaste, welche die Türentriegelung im Falle eines Stromausfalls ermöglicht, möchten wir Sie auf den Inhalt der Bedienungsanleitung aufmerksam machen. Auf Seite 17 wird sowohl die Notöffnung als auch die Notentleerung beschrieben.»

Haier schreibt zum Waschergebnis in Kombination mit Stromverbrauch: «Als Faustregel gelten bei Trommelwaschmaschinen chemische, thermische und mechanische Einflüsse als entscheidende Faktoren für den Waschprozess. Aus den Daten geht hervor, dass die Referenzmaschine beim Test „Baumwolle 40 °C“ 0,09 kWh verbraucht und ein Waschergebnis von 323,6 erzielt.

Wir vermuten, dass die Referenzmaschine keinen Heizprozess durchführt, während unsere Maschine einen Heizprozess beinhaltet, was eigentlich zu einem höheren Reinigungsgrad führen sollte. Daher vermuten wir, dass die mechanische Kraft der Referenzmaschine deutlich grösser sein muss, um ein besseres Ergebnis zu erreichen.

Die hohe mechanische Kraft könnte darauf hindeuten, dass die Referenzmaschine ein grösseres Trommelvolumen hat als unsere Maschine.»

Electrolux, Hersteller der Geräte AEG und Electrolux schreibt: «Auch in Bezug auf den Strom- und Wasserverbrauch schneiden beide Maschinen gut ab, was unsere Anstrengungen widerspiegeln, in jeder Komfortklasse ökologische Lösungen anzubieten.

Die beiden Modelle sind die richtige Wahl für Konsumenten, die Wert auf perfekte Waschergebnisse legen und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen schonen wollen.»