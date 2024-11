Sendungsporträt - «Puls»: Die SRF-Gesundheitssendung mit hohem Nutzwert

Die Montagabendsendung bietet wertvolle Hilfe in Gesundheitsfragen und vielfältigen interaktiven Nutzen. Im «Puls-Chat» beantworten Fachleute Fragen des Publikums. «Puls kompakt» gibt wertvolle Hilfe in Gesundheitsfragen. «Puls Check» wendet sich regelmässig an ein junges Publikum.