Die «SRF Kids News» schauen auf das aktuelle Geschehen in Gaza. Zudem ist Kinderreporter Lionel bei der Apfelernte im Thurgau dabei und lernt alte Apfelsorten kennen. Warum sind die bedroht? Und wie entsteht ein saftiger Apfel? Ausserdem erzählt Chageeran von seinen speziellen Tanzmoves bei #SayHi.

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Unterrichtsmaterial

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).





Die nächste Folge erscheint am 30. Oktober. Steht Frühfranzösisch vor dem Aus? Die «SRF Kids News» befragen Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider zum Thema.