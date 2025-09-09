Myron Sünbül ist überzeugt: Als Montage-Elektriker ist er unverzichtbar. In Zukunft wird ihn Künstliche Intelligenz bei seiner Arbeit unterstützen, aber nicht ersetzten. Echte Handarbeit, Fachwissen und Engagement im Team bleiben unentbehrlich.

In Myron Sünbüls Berufsalltag ist Abwechslung garantiert, denn keine Baustelle ist wie die andere. Der Lernende ist im 2. Lehrjahr als Montage-Elektriker EFZ. Rohre verlegen und Kabel einziehen ist nur ein kleiner Teil seines Handwerks. Damit jeder Raum mit Strom versorgt ist, braucht es weitaus mehr.

Handwerkliches Geschick trifft Technik

Der Lernende installiert und montiert elektrische Anlagen in Gebäuden. Ob Licht, Steckdose oder Stromleitung: Alles fällt in seine Verantwortung. Dafür braucht er handwerkliches Geschick, Interesse an Technik, Freude am Kontakt mit Kunden und an der Arbeit im Team.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Handwerkliches Geschick. Als Montage-Elektriker installiert Myron Sünbül elektrische Anlagen. Bildquelle: Get some Popcorn / SRF. 1 / 3 Legende: Handwerkliches Geschick Als Montage-Elektriker installiert Myron Sünbül elektrische Anlagen. Get some Popcorn / SRF

Bild 2 von 3. Körperliche Arbeit. Der Lernende verlegt Rohre und zieht Kabel ein. Bildquelle: Get some Popcorn / SRF. 2 / 3 Legende: Körperliche Arbeit Der Lernende verlegt Rohre und zieht Kabel ein. Get some Popcorn / SRF

Bild 3 von 3. Arbeit auf der Baustelle. Schwindelfrei arbeitet er auf Leitern, um die Technik zum Laufen zu bringen. Bildquelle: Get some Popcorn / SRF. 3 / 3 Legende: Arbeit auf der Baustelle Schwindelfrei arbeitet er auf Leitern, um die Technik zum Laufen zu bringen. Get some Popcorn / SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zwischen Handwerk und Hightech

Myron Sünbül setzt bereits heute Tablets und digitale Pläne ein. In Zukunft wird Künstliche Intelligenz auch in seinem Beruf wichtiger. Sie hilft zum Beispiel beim Erstellen von Installationsplänen. Er sagt: «Technik wird in Zukunft eine sehr grosse Rolle spielen und sich auch sehr verändern, aber uns als Montage-Elektriker kann man nicht ersetzen.» Deshalb plant Myron Sünbül auch nach seiner Lehre auf seinem Beruf weiterzuarbeiten.

Unterrichtsmaterial

Es gibt verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten wie zum Beispiel: Spezialisierung Photovoltaik, eine höhere Berufsbildung oder ein Studium im Bereich Gebäudetechnik und Energie.

Attraktiv macht diesen Beruf, dass ich überall Licht hinbringen kann.

Den Beruf empfiehlt der Lernende allen, die handwerklich geschickt sind, Technik spannend finden und gerne drinnen und draussen arbeiten. Besonders gefällt Myron Sünbül, dass seine Arbeit sichtbar ist, oder wie er es sagt: «Attraktiv macht diesen Beruf, dass ich überall Licht hinbringen kann.»

Links zur Berufswahl