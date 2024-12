Das Multitalent Allegra Frei kann in ihrer Lehre viele Fähigkeiten einsetzen. Hauptsächlich zeichnet sie als Metallbaukonstrukteurin Objekte wie Treppen oder Geländer am PC. Die 16-Jährige mag es jedoch genauso, die Aufträge vor Ort zu begutachten oder in der Werkstatt selbst Hand anzulegen.

Wo manche nur abstrakte Linien auf dem Bildschirm erkennen, sieht Allegra Frei bereits eine fertige Tür. Die Zürcherin konstruiert am Computer neben Türen auch Treppen, Geländer oder Fassaden. Ihr bisher spannendster Auftrag als Metallbaukonstrukteurin war der Balkon für ein Gefängnis.

Der 16-Jährigen gefällt die Vielfältigkeit ihres Berufs. Jede Kundin, jeder Kunde hat unterschiedliche Ansprüche an das fertige Produkt – diese gilt es in der Planung zu berücksichtigen. Dazu kommen bauliche Aspekte: Wird die Treppe innerhalb eines Hauses oder draussen stehen? Muss die Tür brandsicher sein? Aus welchem Material soll der Fensterrahmen bestehen?

Hauptsächlich plant und konstruiert Allegra in ihrem Berufsalltag Objekte am Computer. Doch als Metallbaukonstrukteurin vermisst sie auch Gebäude und bestellt die passenden Materialien für die Produktion. Ein Talent für Organisation und Kommunikation sind in diesem Job genau so wichtig wie ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und logisches Denken.

Während der vierjährigen Lehre besucht die Lernende ein bis eineinhalb Tage in der Woche die Berufsfachschule. Das erlernte Wissen setzt sie bei der Arbeit direkt ein. Nach der abgeschlossenen Lehre könnte sie sich zur Projektleiterin Metallbau weiterbilden lassen. Wer die Berufsmatur absolviert hat, kann ein Studium im Bereich Bautechnik oder Architektur aufnehmen. Allegra verfolgt jedoch ein anderes Ziel: Sie möchte Skirennfahrerin werden. Da ihr Lehrbetrieb durch Swiss Olympics zertifiziert ist, kann sie ihrer Karriere im Leistungssport neben der Ausbildung nachgehen.

Lehrplan-21 Bezug

Die Schülerinnen und Schüler ...

BO.2.1.b : … können sich selbstständig Informationen zu mindestens drei ausgewählten Berufen bzw. Ausbildungswegen in verschiedenen Berufsfeldern beschaffen (z.B. im Berufsinformationszentrum (BIZ), im Internet, an Berufsmessen, an Informationsveranstaltungen)

BO.2.1.c : … können Anforderungen und Tätigkeiten anhand von mindestens zwei ausgewählten Berufs- bzw. Ausbildungswegen aufzeigen und gegenüberstellen.

Stufe: Sek I, Sek II

Fächer: Berufliche Orientierung

Stichwörter: Lehrstelle, Lehrwerkstätte, Erstausbildung, berufliche Grundbildung, Arbeitswelt, Berufswahl, Ausbildung, duales Bildungssystem, Konstruktion, CAD, Messwerkzeug, Statik, Geometrie, Vermessung, Metallbau, Handwerk, Werkstatt, Bauprozess, Bauplan, Fassadenbau, Stahl, technisches Zeichnen, 3D-Programme.

Produktion: Get Some Popcorn / SRF school 2022.

VOD: Unbegrenzt.