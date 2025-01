Vor rund zwei Jahren kam Rohullah Shinwari in die Schweiz. Heute ist der 20-Jährige im zweiten Lehrjahr als Milchpraktiker EBA. Jeden Tag stellt er Käse her, bedient Maschinen und achtet auf Hygiene. Sein Traum: Käsemeister werden und Lernende ausbilden.

Zuerst war er sich unsicher in der Berufswahl. Nach mehreren Schnupperlehren entschied Rohullah Shinwari sich für die Ausbildung zum Milchpraktiker EBA. Der Geruch der Milch war für ihn anfangs gewöhnungsbedürftig. «Am Anfang konnte ich kaum atmen», erzählt er und lacht. Inzwischen gehört der Geruch für ihn dazu.

Der Arbeitsalltag im Käseraum

Rohullah Shinwari ist im zweiten Lehrjahr. Er stellt täglich Käse her, bedient Maschinen und achtet auf Hygiene. Um Milchpraktiker:in zu werden, braucht es einen Schulabschluss, Interesse an Lebensmitteln und Freude an Technik. Auch ein guter Sinn für Sauberkeit ist gefragt.

Legende: Rohullah Shinwari im Käselager. SRF

Auch am Wochenende im Einsatz

Im Betrieb wird in Früh-, Spät- und Nachtschichten gearbeitet – auch am Wochenende. Der Lernende hat sich daran gewöhnt. «Kühe haben keine Wochenenden», scherzt er. Nach seinen Schichten geniesst er seine Pausen an der frischen Luft, weit weg vom Maschinenlärm.

Zukunftspläne: Milchtechnologe EFZ

Nach der Lehre möchte Rohullah Shinwari den EFZ als Milchtechnologe machen und sich weiterbilden. «Ich würde diese Lehre allen empfehlen», sagt er. Sein Traum: als Käsemeister selbst Lernende ausbilden und Verantwortung übernehmen.

