Den Winter vertreiben Glocken und Gesang am Chalandamarz

Fasnacht, Sächsilüüte und Chalandamarz. Die «SRF Kids News» begleiten Noemi bei den Vorbereitungen für den Chalandamarz und erklären, woher all diese Frühlingsbräuche kommen. Zudem: Eine Klasse aus Bern zeigt den Weg vom Melken bis zum Käse. Und wie kommen eigentlich diese Löcher in den Käse?

26.02.2026, 16:03

Zu jeder Sendung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Quiz testen. Zur Vertiefung und Reflexion der behandelten Themen steht zusätzlich die Diskussionsaufgabe «News unter der Lupe» sowie ein bearbeitbares Arbeitsblatt inklusive Lösung zur Verfügung. Zudem gibt es die «SRF Kids News» auch in Gebärdensprache, jeweils freitags ab 17 Uhr.

Bezug zum Lehrplan 21

MI.1.2.c: Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website).

Nächste Woche wird’s sportlich! In der Folge vom 5. März 2026 tauchen die «SRF Kids News» in die Geschichte der Paralympics ein.

