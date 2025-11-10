Einmal Teil von «SRF Kids – Clip und klar!» sein: Das ist jetzt möglich! Im Februar 2026 laufen wieder die Kameras. Eine Schulklasse darf Teil eines Erklärvideos sein.

«Herzlich willkommen bei Clip und klar!» – damit beginnen Moderatorin Reena oder Moderator Raphi jeweils eine neue Folge. Normalerweise führen ausschliesslich die beiden Hosts durch die Sendung. Doch im Februar 2026 hat wieder eine Mittelstufen-Schulklasse die Möglichkeit, bei der Produktion mitzuwirken.

Schulklassen bei «SRF Kids – Clip und klar!» – Beispiele

Die Primarschüler:innen (5./6. Klasse) wirken im Erklärvideo mit und können so hautnah in eine Produktion von «SRF school» reinschnuppern. Sie sehen, was es alles braucht, um ein Erklärvideo zu produzieren. So erlebt die Klasse die Arbeit in einem SRF-Studio, blickt den Profis über die Schultern und lernt Hosts kennen.

Interessiert?

Der Dreh findet am 26. Februar 2026 in Zürich statt, die Lehrperson muss dafür – mit An- und Heimfahrt – einen ganzen Tag einrechnen. Für Verpflegung ist gesorgt, das Angebot vor Ort ist kostenlos. Informationen zum detaillierten Tagesablauf folgen. Die Kosten der Reise werden nicht übernommen.

Interessierte Lehrpersonen können sich hier mit der Klasse für diesen Anlass bewerben. Dafür laden Sie ein Video von ca. einer Minute hoch, in dem sich die Schülerinnen und Schüler vorstellen und erklären, warum genau sie dabei sein sollten. Aus den Einsendungen wird dann eine Klasse von uns ausgewählt. Einsendeschluss für das Bewerbungsvideo ist der 9. Januar 2026. Bis Mitte Januar erhalten Sie von uns Bescheid, ob Sie ausgewählt wurden.

Hier können Sie sich anmelden und das Video hochladen: